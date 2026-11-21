La dinámica empresarial en Colombia durante 2026 ha marcado grandes transacciones, compras y fusiones, en medio de un panorama retador por el contexto macroeconómico, un año electoral y presiones sobre la rentabilidad de las empresas.
En medio de este panorama, el país registró 164 operaciones de fusiones y adquisiciones entre enero y septiembre de 2026, una reducción de 20 % frente al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, el valor agregado de las transacciones alcanzó US$11.462 millones, un crecimiento interanual de 59 %, de acuerdo con el reporte del tercer trimestre presentado por Aon, en colaboración con TTR Data y Datasite.
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Las cifras muestran un mercado con menos acuerdos, pero con un mayor volumen de capital movilizado. La tendencia refleja una mayor participación de operaciones de gran escala y el interés de los inversionistas por activos y compañías estratégicas.
¿Cuáles son las transacciones que más se han hecho este año?
Por tipo de operación, el M&A corporativo tradicional concentró la mayor actividad, con 91 transacciones por US$5.840 millones. Le siguieron las adquisiciones de activos, con 23 operaciones por US$2.362 millones.
El segmento de Private Equity (deuda privada) registró 17 transacciones por US$2.621 millones, y el Venture Capital tuvo 33 operaciones por US$640 millones.
En cuanto a los sectores, software especializado encabezó el número de operaciones, con 19 transacciones. Le siguieron energías renovables, con 17; petróleo, gas y combustibles, con 13; y banca e inversión, también con 13 operaciones.
Carlos Dorado, líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America de Aon, resaltó que, aunque baja el número de operaciones, “el crecimiento del capital movilizado refleja que continúa existiendo apetito por activos estratégicos y transacciones de mayor escala”.
De cara al futuro, el analista consideró que “la evolución del entorno macroeconómico y fiscal seguirá siendo relevante, pero vemos oportunidades para el desarrollo de transacciones en sectores como energía, infraestructura y tecnología”.
Estas fueron algunas de las mayores operaciones en Colombia
Entre las operaciones de mayor tamaño vinculadas al mercado colombiano durante el tercer trimestre se encuentra la adquisición de los derechos fiduciarios del portafolio inmobiliario de Terranum por parte de Pei Asset Management, por aproximadamente US$656,9 millones.
También sobresale la adquisición de Energy Assets International por parte de GeoPark al Grupo Financiero Gilinski, por cerca de US$580,5 millones, así como la compra de una cartera de activos solares e hidroeléctricos de Brookfield Renewable Partners por inversionistas privados, por US$512 millones.
En el sector de petróleo y gas, Maurel & Prom adquirió activos petroleros de Gran Tierra Energy por US$398 millones. En el segmento inmobiliario, el Fondo de Capital Privado MallPlaza compró los derechos fiduciarios de ocho centros comerciales Gran Plaza a Pactia por US$374,6 millones.
En capital emprendedor también se registraron operaciones relevantes, entre ellas las rondas de financiación de Erco Energía, por US$129 millones, y Addi, por US$85 millones.
Alejandro Mendoza, socio de Bain & Company, coincidió en que el mercado está mostrando una mayor selectividad. Según explicó, aunque se concretan menos negocios, los inversionistas siguen destinando recursos a compañías y activos estratégicos, con escala, fundamentos financieros sólidos y perspectivas de crecimiento.
El ejecutivo mencionó como ejemplos los movimientos de consolidación de activos alrededor de GeoPark, la venta de Banmédica de UnitedHealth a un grupo liderado por Patria y la integración de Tigo y Movistar bajo el control de Millicom. A su juicio, estas operaciones tienen en común la búsqueda de escala, eficiencias operativas y posiciones competitivas para generar valor a largo plazo.
Mendoza también señaló que las compañías interesadas en vender un negocio o incorporar un socio estratégico deben preparar sus procesos con anticipación. Entre los aspectos que recomienda revisar están la calidad de los ingresos, los márgenes, el endeudamiento, la concentración de clientes, el gobierno corporativo y los riesgos regulatorios.
Por ello, aconsejó iniciar la preparación entre 12 y 24 meses antes de una eventual transacción, con el fin de corregir debilidades operativas y financieras y sustentar el valor de la compañía ante potenciales inversionistas.