Los colombianos podrán suscribirse al plan con anuncios de la plataforma de streaming Netflix desde 2027, confirmaron fuentes con conocimiento del tema a Valora Analitik. Así, el país hará parte del primer grupo de mercados en recibir esta modalidad dentro de la expansión que la compañía anunció para el próximo año.
La nueva fecha confirma que Colombia es una prioridad en la estrategia publicitaria de la mayor plataforma de streaming del mundo. El lanzamiento llegará junto con el de Perú, Nueva Zelanda y nueve países de Europa, Medio Oriente y África.
En mayo de 2026, durante su presentación anual para anunciantes, Netflix confirmó que llevaría su plan con publicidad a 15 nuevos países en 2027. Entre ellos estaban Colombia y Perú, además de Austria, Bélgica, Dinamarca, Indonesia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Polonia, Suecia, Suiza, Tailandia y Nueva Zelanda.
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En su momento, Valora Analitik informó que la compañía no había revelado el precio del nuevo plan ni los cambios en sus suscripciones.
Amy Reinhard, presidenta de publicidad de Netflix, dijo entonces que la medida busca dar a los usuarios más opciones ajustadas a sus necesidades y a las marcas, acceso a audiencias globales muy comprometidas.
Hoy, en Colombia, Netflix solo vende planes sin anuncios: Básico, a $18.900 al mes; Estándar, a $32.900, y Premium, a $50.900, según su página oficial de precios.
Cada plan define cuántas personas pueden ver al mismo tiempo. El Básico permite usar un solo dispositivo a la vez, en resolución 720p, y no admite miembros extra; el Estándar habilita dos pantallas simultáneas en 1080p y permite sumar un miembro extra que no viva en el hogar, por $11.900 al mes; el Premium ofrece cuatro pantallas simultáneas en 4K y hasta dos miembros extra, cada uno por $11.900.
La fecha elegida por Netflix para el lanzamiento del plan con anuncios en Colombia será marzo de 2027.
Cuánto cuesta el plan con anuncios en otros países
El plan «Estándar con anuncios» ofrece resolución 1080p y dos pantallas simultáneas, a cambio de comerciales cortos durante el contenido.
En los mercados donde ya opera, su precio equivale a entre 42 % y 60 % del plan Estándar sin publicidad.
En América Latina, Brasil tiene la tarifa más baja del grupo y México se ubica en un punto medio. Argentina, por ahora, no ofrece esta modalidad.
¿Cuánto podría costar el plan de Netflix con anuncios en Colombia?
Netflix aún no ha anunciado el precio para el país. Sin embargo, si se aplica la misma proporción que en otros mercados sobre el plan Estándar local ($32.900), la tarifa con anuncios podría oscilar entre $14.000 y $19.700 al mes.
El punto de referencia más probable es la región. Con la proporción de México y Brasil (cerca de 50 %), el plan rondaría los $16.000 a $17.000, por debajo del Básico actual, que Netflix mantiene en $18.900 en su página oficial. Ese sería el plan más barato de Netflix en Colombia.
En cuanto a usuarios, en los mercados donde ya opera, el plan con anuncios permite ver en dos pantallas al mismo tiempo, igual que el Estándar, pero no admite miembros extra.
Lo que sí llegaría a Colombia con esta modalidad es el miembro extra con anuncios, un cupo más barato que pueden comprar los suscriptores de los planes Estándar y Premium para alguien que no viva en su hogar. En Estados Unidos cuesta US$7,99, frente a US$9,99 sin anuncios; en España, €5,99 frente a €6,99, y en Brasil, R$11,90 frente a R$14,90.
Con esa misma proporción (80 % a 86 %) sobre los $11.900 que cuesta hoy el miembro extra en Colombia, el cupo con anuncios podría tener un valor que oscilaría entre $9.500 y $10.200 al mes.
Otra señal es lo ocurrido en otros mercados: en Estados Unidos, España y Brasil, Netflix retiró después el plan Básico sin publicidad, y el plan con anuncios quedó como la opción de entrada. Si eso se repite, la puerta de entrada a la plataforma en Colombia sería el plan con comerciales.
En dólares, con la TRM de $3.461,92 vigente del 21 al 23 de noviembre, el plan Estándar colombiano equivale hoy a unos US$9,50, un nivel similar al de Brasil y Argentina y por debajo de México (US$14,37).
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