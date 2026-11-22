El auge de la inteligencia artificial seguirá siendo uno de los principales motores de la industria y las exportaciones asiáticas durante 2027, aunque su capacidad para sostener el crecimiento de toda la región comenzará a perder fuerza.
En su lugar, las inversiones en infraestructura, energía y cadenas de suministro adquirirán mayor relevancia, en un escenario marcado por la debilidad del consumo interno y el aumento de los riesgos financieros.
Así lo advierte Oxford Economics en su informe económico de noviembre de 2026, en el que anticipa una desaceleración del crecimiento en buena parte de Asia después de un año de fuerte actividad industrial impulsada por la demanda tecnológica.
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Según las proyecciones de la firma, las economías asiáticas, excluida China, crecerán entre 3,5 % y 4 % en 2027, mientras que el gigante asiático registrará una expansión del 4,6 %, ligeramente inferior al 4,7 % estimado para el cierre de 2026.
Los datos más recientes muestran que la demanda internacional de semiconductores, equipos eléctricos y componentes tecnológicos continúa beneficiando a las economías exportadoras de la región, aunque sus efectos sobre la actividad económica interna son considerablemente menores.
Singapur, por ejemplo, registró una fuerte aceleración de sus exportaciones en octubre, favorecida por los envíos de semiconductores y productos de ingeniería de precisión.
En Japón, las exportaciones también mantuvieron un comportamiento favorable gracias a la maquinaria y los bienes relacionados con la industria de chips, pero el PIB permaneció estancado durante el tercer trimestre y el consumo de los hogares se contrajo por segundo periodo consecutivo.
Tailandia presentó un panorama similar: Su economía creció 2,9 % anual durante el tercer trimestre, impulsada por proyectos de centros de datos y exportaciones de productos electrónicos asociados con la IA. Sin embargo, el elevado contenido importado de estas inversiones limitó su contribución a la actividad productiva local.
Las diferencias entre países también se reflejan en las previsiones para el próximo año. Mientras Vietnam lideraría el crecimiento entre las economías analizadas, con una expansión del 9,6 %, India avanzaría 6,7 % e Indonesia 5,5 %. En contraste, Japón apenas crecería 0,3 %, Corea del Sur lo haría 3,1 % y Singapur registraría una expansión de 4,3 %.
China apuesta por la inversión estatal mientras aumentan los riesgos financieros
Uno de los principales hallazgos del informe está relacionado con China, cuya economía podría crecer por encima de las expectativas del mercado durante 2027, aunque sin resolver algunos de sus desequilibrios estructurales.
Oxford Economics estima que el crecimiento del 4,6 % estará respaldado principalmente por una aceleración de la inversión estatal en infraestructura estratégica e industrias de alta tecnología, una apuesta que permitirá sostener la producción industrial y el comercio exterior.
No obstante, la inversión empresarial privada se contraería por tercer año consecutivo, mientras que el gasto de los hogares mantendría un crecimiento moderado, de entre 3 % y 3,5 %.
La concentración de recursos en sectores intensivos en capital también representa una dificultad para la economía china, debido a que estas actividades generan menos empleos y aumentos de ingresos que los ciclos de inversión anteriores.
Fuera de China, el panorama de inversión apunta hacia una mayor diversificación. Oxford Economics prevé que los proyectos de redes eléctricas, transporte, seguridad energética, defensa y fortalecimiento de las cadenas de suministro compensen parcialmente la pérdida de impulso de la inteligencia artificial.
India y varias economías del sudeste asiático estarían entre las principales beneficiarias de esta transición, aunque la disponibilidad de financiación será determinante para su ejecución.
De acuerdo con los cálculos de la consultora, alrededor del 60 % de la inversión prevista en sectores estratégicos de Asia está vinculada con entidades públicas o respaldadas por los Estados.
La inversión privada, por su parte, enfrentará mayores dificultades ante el encarecimiento del crédito y las condiciones financieras más restrictivas.
A estas presiones se suma la vulnerabilidad de algunas monedas asiáticas. Varios bancos centrales de economías emergentes han recurrido a intervenciones en los mercados cambiarios para contener la depreciación de sus divisas, lo que ha reducido sus márgenes de maniobra frente a posibles episodios de volatilidad internacional.
Las relaciones entre Estados Unidos y China también influirán en las perspectivas económicas de la región. Oxford Economics considera que ambos países podrían mantener cierta estabilidad en sus relaciones comerciales, aunque las diferencias en materia tecnológica y de seguridad seguirán sin resolverse. Esto reduciría el riesgo de nuevas tensiones comerciales a corto plazo, pero no frenaría la reorganización de las cadenas de suministro ni la fragmentación tecnológica.
Un nuevo aumento de los precios de la energía o un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales podría comprometer las inversiones previstas para 2027 y limitar la capacidad de respuesta de los gobiernos.
El desafío para Asia será, por tanto, mantener el dinamismo de su actividad industrial mientras diversifica las fuentes de inversión y consigue que el crecimiento se traduzca en mayores ingresos, empleo y consumo.
La expansión tecnológica seguirá aportando a la economía regional, pero sus resultados hasta ahora muestran que una mayor demanda de semiconductores y equipos de inteligencia artificial no garantiza por sí sola una recuperación económica.