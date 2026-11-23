Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas operaron con signo mixto el lunes, ya que el rebote del mercado tecnológico de Taiwán ofreció cierto alivio tras el histórico desplome de la semana pasada, aunque las persistentes dudas sobre las valoraciones de la inteligencia artificial y las inversiones en centros de datos financiadas con deuda continuaron pesando sobre la confianza regional.
El Kospi de Corea del Sur cayó un 3,3 %, mientras que el Índice Ponderado de Taiwán ganó un 2,4 %. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,2 %, el CSI 300 y el Shanghai Composite de China avanzaron un 0,1 % y un 0,2 %
El índice MSCI Asia-Pacífico excluyendo Japón cayó un 0,7 %, acercándose a territorio bajista tras perder cerca de un 18 % desde su máximo de junio. El rebote de Taiwán se produjo tras un desplome semanal del 17,5 %, su mayor caída desde 1991, a medida que los inversores regresaron a los valores tecnológicos más castigados.
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El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,3 %, el NZX 50 de Nueva Zelanda cayó un 2,7 % y el Straits Times Index de Singapur perdió un 0,9 %.
Los mercados de Japón permanecieron cerrados por un festivo. El Nifty 50 de India descendió un 1,22 %, mientras que el BSE Sensex cayó un 1,15 %.
Las autoridades regionales han intensificado sus esfuerzos para contener las caídas. Taiwán ha endurecido las restricciones a las ventas en corto e intervino mediante la compra de acciones, mientras que Corea del Sur se prepara para activar un fondo de estabilización del mercado si fuera necesario y para flexibilizar los límites a la recompra de acciones.
Las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Pekín de China reducirán los requisitos mínimos de margen para la compra de acciones con fondos prestados al 80 % desde el 100 % a partir del 30 de noviembre.
Mercados de Europa
Las acciones europeas avanzaron con cautela el lunes, protagonizando un intento de estabilización tras el desmantelamiento del comercio global de inteligencia artificial, que desencadenó el peor rendimiento semanal de la región en más de un año.
El índice paneuropeo Stoxx 600 ganó un 0,4 % durante la sesión matinal, poniendo fin a una penosa racha de cinco días consecutivos de pérdidas.
La recuperación localizada en Europa estuvo respaldada por un fuerte rebote de los futuros sobre acciones estadounidenses, que se revalorizaron un 3 % durante la sesión europea, mientras Wall Street intentaba encontrar un suelo fundamental tras el agresivo proceso de reducción de riesgo del viernes.
Mientras tanto, el impulso del crecimiento en la zona euro se mantuvo en noviembre, aunque dependía cada vez más de una Alemania en auge para compensar el debilitamiento de Francia, mientras que el deterioro de la confianza empresarial proyectaba una sombra sobre las perspectivas del bloque, según mostraron las encuestas PMI.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de las acciones estadounidenses repuntaron el lunes, después de una semana en Wall Street que arrastró a los tres principales índices bursátiles a territorio de corrección.
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 3,5 %, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaron 2,1 % y los futuros del Dow Jones escalaron 1,9 %.
Las preocupaciones se intensificaron a pesar de la histórica oferta pública inicial de Anthropic. El fabricante del chatbot Claude ha recortado gran parte de la subida inicial tras su salida a bolsa, aunque la acción sigue por encima de su precio de OPV de US$83. Nvidia también estuvo bajo presión.
Los inversores buscarán ahora señales de que el descenso de la semana pasada ha llegado a su fin o si se avecinan más pérdidas. Los participantes del mercado siguen divididos sobre si la corrección representa una oportunidad para comprar acciones castigadas o refleja una reevaluación de las valoraciones y las perspectivas de beneficios empresariales.
El calendario económico también podría influir en la confianza del mercado. La atención se centrará en la publicación del miércoles del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de octubre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, en busca de pistas sobre las perspectivas de política monetaria.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo registraron escasos cambios en la sesión asiática del lunes, ya que los renovados ataques contra buques comerciales e infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico mantuvieron elevadas las preocupaciones sobre el suministro, compensando las señales de unas exportaciones de crudo resistentes y las expectativas de un creciente superávit mundial de oferta.
Los futuros del crudo Brent apenas variaron, situándose en US$88,73. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajaban 1,2 % hasta US$82,49 por barril.
Los últimos acontecimientos pusieron de relieve la amenaza continua sobre las infraestructuras energéticas y el transporte marítimo, a pesar de los esfuerzos por negociar el fin de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.
En otra línea, el oro subió, recuperándose modestamente desde el mínimo de 14 meses registrado en la sesión anterior, después de que la caída de las acciones tecnológicas reavivara la demanda de activos refugio, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos.
El oro al contado subía un 2,8 % hasta los US$3.635,33 por onza, mientras que los futuros del oro en EE. UU. avanzaban un 3,4 % hasta los US$3.635,70.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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