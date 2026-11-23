A través del Ministerio de Energía, el gobierno De la Espriella dio a conocer la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que estima en 61 % la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta mayo de 2027.
De esta manera, el IDEAM prevé que continúen las condiciones de menos lluvias y temperaturas más altas, y que los meses más críticos sean diciembre de 2026 y enero de 2027.
“Ante este escenario, el Gobierno nacional mantiene las medidas del Plan Energía YA y refuerza el llamado a sostener el uso eficiente del agua, la energía y el gas. Desde agosto, y con mayor intensidad desde que el IDEAM confirmó la presencia del fenómeno de El Niño el pasado 8 de octubre, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha coordinado acciones integrales para reducir los riesgos sobre el suministro de energía y agua”, dijo el Ministerio.
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Aclara que este fenómeno no implica que no llueva. De hecho, noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias, la cual se espera que no se configure como es habitual, dado el impacto del fenómeno en el territorio nacional.
¿Dónde lloverá menos por cuenta del fenómeno de El Niño en Colombia?
“Para los siguientes días de noviembre se prevé la persistencia del déficit de lluvias en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia; por el contrario, se mantendrán lluvias por encima de lo normal en Cauca, Nariño y el sur de Chocó, bajo la incidencia del fenómeno”, dice el Gobierno.
Adicionalmente, se espera que se presenten eventos puntuales de lluvias por encima de lo normal en departamentos de la región Caribe, sectores del Eje Cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.
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“Se prevé que el fenómeno comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, con una probabilidad del 79 %, y que vuelvan lentamente las precipitaciones: se espera que el país retorne a condiciones normales de lluvias hacia mayo de 2027”, agrega el pronóstico sobre el fenómeno de El Niño.