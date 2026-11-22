Inaam, empresa colombiana de bebidas botánicas, busca ampliar su presencia en el mercado nacional y avanzar en su expansión internacional, con Estados Unidos como uno de sus principales objetivos y México entre los mercados que evalúa.
La compañía, que nació a finales de 2019, desarrolla bebidas con ingredientes naturales como jengibre, cardamomo, enebro, albahaca y hierbabuena, con una propuesta que combina innovación, experiencia sensorial y practicidad para el consumidor.
Gerónimo García, fundador y director de Investigación y Desarrollo de Inaam, explicó que la apuesta de la marca va más allá de incorporar ingredientes naturales, pues también busca desarrollar productos en los que el sabor, la consistencia, la estabilidad y la interacción de sus componentes sean determinantes.
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La empresa cuenta con dos líneas principales: bebidas botánicas carbonatadas listas para consumir e Inaam Elixir, una línea de concentrados que permite preparar bebidas de forma práctica.
Esta última propuesta busca diferenciarse por su rendimiento. Según la compañía, una botella de Elixir puede reemplazar hasta 70 bebidas, lo que amplía sus posibilidades de consumo y representa una alternativa de menor costo para los clientes.
Inaam prepara su expansión internacional y busca inversión
La marca ha consolidado su presencia en Colombia a través de cadenas comerciales como Éxito, Carulla, Jumbo y Locatel. Sin embargo, ahora busca fortalecer su operación y explorar nuevos mercados.
La prioridad está en Colombia y Estados Unidos, mientras la empresa también analiza oportunidades en México. Su estrategia contempla establecer alianzas locales y desarrollar modelos de manufactura que respondan a las condiciones de cada país, en lugar de acelerar su expansión sin una estructura operativa sostenible.
En paralelo, Inaam avanza en una ronda de inversión de US$8 millones, con la que espera conseguir capital y aliados estratégicos para financiar su siguiente etapa de crecimiento y fortalecer su propuesta dentro del segmento de bebidas botánicas.
La búsqueda de recursos está enfocada en respaldar su desarrollo comercial, nuevos productos y expansión internacional, especialmente en los mercados que la compañía considera prioritarios.
Entre los objetivos de la empresa para 2027 está alcanzar ventas de US$250.000 en Colombia con Inaam Elixir, explorar nuevas oportunidades de desarrollo de producto y consolidar su presencia en Estados Unidos.
La compañía también trabaja en un nuevo lanzamiento, cuyos detalles todavía no han sido revelados, como parte de su estrategia para ampliar el portafolio y fortalecer su posicionamiento.