El agotamiento mental, la pérdida de propósito y la presión por alcanzar resultados se han convertido en desafíos para los altos ejecutivos en Colombia. En medio de las exigencias del entorno empresarial, el bienestar emocional de quienes toman las decisiones empieza a cobrar relevancia como un factor que puede incidir en el desempeño de las organizaciones y su sostenibilidad a largo plazo.
Esta situación pone sobre la mesa la necesidad de transformar los modelos tradicionales de liderazgo, que en muchos casos mantienen a los directivos en una dinámica de alta presión y trabajo constante.
Frente a este panorama, Alejandro Mutis Rojas, estratega de propósito y autor de los libros La habitación y Mi mente, mi encuentro conmigo, plantea la importancia de incorporar el desarrollo personal y la salud mental en la gestión empresarial.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Su propuesta, que denomina “cirugía emocional”, busca acompañar a empresarios, emprendedores y altos directivos en procesos de transformación personal y profesional, con énfasis en la toma de decisiones, la gestión de las emociones y la alineación entre los objetivos individuales y empresariales.
“El éxito sin sentido es, en última instancia, una crisis disfrazada de triunfo. Mi labor es acompañar al líder a reencontrarse con su esencia, porque un directivo emocionalmente desordenado no puede gobernar su empresa ni liderar un equipo hacia resultados sostenibles”, señala Mutis.
El especialista también plantea la necesidad de revisar prácticas como la multitarea, frecuentemente asociada con la eficiencia, y de entender la pausa como una herramienta de gestión para quienes enfrentan decisiones estratégicas y entornos de alta exigencia.
Otro de los aspectos que aborda es la relación entre propósito y retención del talento, especialmente entre las nuevas generaciones, así como la importancia de integrar el bienestar emocional en las estrategias corporativas.
Destacado: Gobierno revisa ocho decretos laborales y esto es lo que podría cambiar para las empresas
Cabe resaltar que la trayectoria de Mutis incluye formación como coach, speaker y capacitador de Maxwell Leadership, especialización en intervención estratégica de Robbins-Madanes Training y certificaciones en coaching de la Universidad Icesi, en Colombia, y la Universidad Tecmilenio, en México.
Como autor, ha publicado los libros La habitación: un viaje en el tiempo con Dios y Mi mente, mi encuentro conmigo, con los que aborda temas relacionados con el crecimiento interior y la transformación personal.
Su planteamiento pone en discusión un desafío para la alta gerencia: avanzar hacia modelos de liderazgo que, además de responder a los resultados financieros, incorporen el propósito y el equilibrio emocional como elementos de la sostenibilidad empresarial.