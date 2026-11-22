Interaseo es una de las compañías más grandes de Colombia en gestión de residuos y salubridad pública. Según confirmó su gerente general, Fabio Alberto Salazar, la empresa concentra más de 30 % del mercado de aseo urbano.
En esta entrevista, el directivo confirmó que la compañía adelanta un nuevo proyecto de generación de energía en el Valle del Cauca, que comenzaría a operar en diciembre de 2026. De otro lado, señaló que este año facturarán $1,3 billones, mientras que para 2027 esperan alcanzar los $1,5 billones.
Usted mencionó que hay un costo más eficiente en Colombia en comparación con Europa en recolección de basura. ¿Eso a qué se debe?
Colombia ha avanzado en residuos sólidos y tiene una regulación fuerte en saneamiento básico, que exige una competencia diferente a la de los demás países de Latinoamérica. Lo decía porque conocemos cómo opera Latinoamérica, y Colombia tiene un servicio de aseo, en general, eficiente. Comparado el costo de Colombia con el resto del mundo, es más barato.
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Lo que pasa es que en Colombia pagan los usuarios; en el resto del mundo paga el Gobierno el tema del saneamiento básico. Aquí en Colombia, por ejemplo, pagamos nueve euros (cerca de US$9,89 con TRM del 20 de noviembre de 2026) por tonelada dispuesta en un relleno sanitario, y en Europa pagan 80 euros (US$87,92). Entonces, esa diferencia de tarifas que paga el Estado europeo, comparada con lo que pagamos los usuarios en Colombia, no permite tener un modelo demasiado eficiente de rellenos.
Hay una regulación que exige unos modelos ambientales hacia adelante, que nosotros incluso estamos operando, porque manejamos dos rellenos sanitarios en Colombia. Tenemos un proyecto supremamente ambicioso con la tarifa que tenemos, que se llama parques ambientales. Esos parques ambientales cambian el manejo de los residuos sólidos, pero, mientras las tarifas sean tan bajas, la posibilidad de hacer algo diferencial es compleja.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho es unir eficiencias. Por tener tantos rellenos, tenemos una posibilidad diferente a los demás: contar con un grupo detrás que hace que los costos generales bajen un poco y podamos invertir de manera diferente.
Le doy ejemplos: en Cali tenemos un proyecto de energía a través del gas que producen los residuos sólidos, que genera gas metano. El proyecto ya está en etapa final de operación y arranca, si todo sale bien, en diciembre. Nos hemos unido con un grupo chino y vamos bien con el proyecto en Cali.
¿De qué se trata ese proyecto?
Cuando la basura se descompone, produce dos productos. Hay que recordar que 70 % de la basura es orgánica, es decir, residuos de comida que se descomponen y producen agua, que se llama agua residual o lixiviado, y producen gas metano.
Entonces, nosotros lo que hacemos en los rellenos es que, a través de capas de extracción de gases, con una operación de filtros y chimeneas —técnicamente se llaman así—, conducimos el gas a unos puntos específicos de la masa de residuos. Allí lo tomamos y lo llevamos a una generadora de energía. Primero se coge el gas, se limpia, se ponen quemadores y el quemador produce energía. Son dos modelos: o vendo el gas o la energía.
Eso es un proyecto bonito, porque se puede producir gas a un costo menor que el gas normal, por la lejanía que tienen los puntos de extracción de gas. En cambio, allí es cercano a la red y se puede colocar rápidamente al servicio de la comunidad. La tarifa del gas generado por residuos es 40 puntos más barata que la del gas normal que se consigue mediante extracción de petróleo.
¿Cómo se genera energía?
A través de unas máquinas que queman el gas. Es decir, quemamos el gas, y con el calor que genera, producimos energía. Así funciona.
¿En últimas se generaría energía y no gas?
Las dos posibilidades pueden darse, pero el cierre financiero del negocio es más viable con energía, porque la conducción de energía es más cercana a la red que llevar gas de un punto A al B.
Para llevar gas de un punto A al B requerimos que el relleno esté cerca del poliducto para poder llevarlo. En cambio, para la energía, en todas partes hay red. Entonces, es más fácil generar energía, porque la distancia entre el punto A y B es más corta.
¿Ese proyecto en dónde se ubica?
En Cali, en Yotoco.
¿A cuántos usuarios puede abastecer más o menos el proyecto?
A nosotros nos da que más o menos unas 250 familias durante todo el año, con lo que el relleno tiene. Eso es un modelo, no es tan grande, pero es ambientalmente sostenible y genera todo el año, 24 horas al día, que es un tema también difícil de conseguir.
¿En cuáles mercados es fuerte la empresa?
Nosotros tenemos hace 30 años una operación básicamente de aseo y aguas, pero el aseo es la parte más importante, 75 % de nuestros ingresos es aseo urbano, es decir, el aseo de las ciudades como tal.
También tenemos un servicio de aseo, por ejemplo, en El Dorado. Nosotros manejamos parte del aseo del aeropuerto, pero ese es un negocio diferente.
Tenemos 72 operaciones importantes en el país y casi 150 en toda América Latina. Ese es un modelo de negocio importante. Nosotros tenemos aproximadamente 200.000 usuarios en este momento, que atendemos de manera permanente. Somos la empresa más grande de aseo urbano que tiene Colombia.
Ese es nuestro ‘core’ (núcleo), nuestro negocio. Manejamos una gran cantidad de toneladas, una gran cantidad de aguas residuales, de residuos, y manejamos el arbolado urbano de las ciudades donde estamos, el mantenimiento de árboles urbanos y la rocería de prados, que en todas las ciudades también manejamos.
Es una empresa que tiene cerca de 11.000 empleados y somos una punta de lanza en lo ambiental que el país va a hacer y está haciendo. Tenemos proyectos de generación de valor a partir de los residuos, mejorando lo que el residuo genera, no viéndolo como un desecho, sino valorizándolo para que tenga mucho más valor agregado para la comunidad y la sociedad.
¿Qué dificultades les trajo el terremoto en el traslado de residuos?
Hablamos de Pereira, que fue una ciudad afectada por el terremoto. Lo primero que le quiero decir es que la primera línea de rescate que tuvo la ciudad fue nuestra gente de barrido y operarios. Estaban en la calle a la hora del terremoto: 450 personas trabajando en nuestro barrido de las calles de Pereira. Fueron la primera línea de defensa o de salvamento de la ciudad.
Mucha gente se salvó la vida gracias a nuestra gente, que no se fue para la casa, sino que se quedó trabajando y ayudando a sacar a los heridos que estaban entre los escombros en Pereira. Esa fue como la situación más difícil que hemos vivido nosotros en los últimos tiempos en una operación.
El resto del país no fue tan afectado como Pereira. Allí vivimos este caso, fue fuerte y estamos ayudando todo el tiempo en el tema de escombros. Hay un nivel de escombros que nunca hemos visto en la ciudad, hay una gran cantidad de residuos que hay que remover y estamos ayudando con eso.
Además, hay gente que hace reparaciones en sus casas porque no se siente segura. Los que las hacen por capacidad propia, estamos ayudando con los escombros que generan las familias para que sean conducidos al sitio municipal de disposición de escombros.
¿Ha habido conversaciones para una solución a las basuras en Bogotá?
Nosotros permanentemente estamos ajustando la operación de las empresas, porque cambia mucho la dinámica social de los barrios. Van cambiando de comerciales e industriales a residenciales, y ese cambio en la producción de las zonas de la ciudad modifica el modelo operativo de las empresas.
Nosotros hacemos una operación de aseo 24 horas al día, siete días a la semana, que depende de la producción que cada sector desarrolle por su actividad económica y social.
Entonces, cuando hay un cambio de zonas por producción, nosotros ajustamos rápidamente las rutas y trabajamos con las comunidades para que la gente aprenda a cumplir los horarios de recolección que tenemos.
No es sencillo. Esa parte social es difícil, porque a nuestra gente colombiana no le resulta fácil ajustarse a las normas. Pero nosotros trabajamos permanentemente para lograr que la comunidad entienda que la operación tiene un sentido. Hemos encontrado ayuda, sobre todo de los líderes barriales.
En Colombia, los líderes barriales son importantes. El presidente de la junta comunal, el comunero, es importante, y es gente que trabaja con nosotros de la mano para ayudar en la cultura de la zona.
Donde es más difícil es donde no hay líderes sociales empoderados. Es más complejo, porque las zonas que no tienen un sentido de pertenencia suficientemente grande por la zona son donde tenemos más dificultades. Pero es un proceso de permanente ajuste con la comunidad.
¿Cuáles son las prioridades estratégicas que tiene la compañía en los próximos años en Colombia?
Tenemos una meta para 2027 de facturar 1,5 billones. Estamos en 1,3 aproximadamente.
En lo que tiene que ver con la empresa, nuestro principal foco es la gente. Como le decía, ahora somos 11.000 empleados, y esos son empleados que están todo el día en la calle. Cerca de 10.000 están en la calle, haciendo barrido y recolección de residuos, podando árboles y haciendo rocería de prados. Tienen un riesgo complejo en la parte de salud, porque dependemos de terceros que a veces, en algunas partes, no son tan condescendientes con nuestra gente.
Lo económico es importante. Evidentemente, necesitamos que nos den el tiempo. Por eso queremos seguir creciendo en América Latina. Hay una oportunidad importante en otros países para crecer, especialmente en Centroamérica, donde creemos que hay una posibilidad grande, igual que en Chile y Ecuador.
Por eso estamos trabajando para que eso sea posible, buscando que el negocio tenga participación en todas las posibilidades de empresa que haya en estos lugares.
A nivel del país, lo que esperamos en el tema de los rellenos que le contaba es importante. Los rellenos sanitarios tienen un foco ambiental complejo, porque en algún momento sucede que quienes hacen las regulaciones se olvidan de que estamos en Colombia.
¿A qué me refiero yo? El 70 % de los residuos en Colombia son orgánicos. Es decir, son residuos que no tienen otra forma de aprovechamiento, más allá de generar energía, pero eso es costoso.
Entonces, el cierre financiero de los negocios es difícil y la regulación se pone compleja. Sin embargo, nosotros tenemos una idea de que, en la parte ambiental, cambiemos el modelo de los rellenos a parques ambientales. Ese es nuestro proyecto más importante: generar cultura en las sociedades para que los residuos de aseo sean un servicio que la gente no sienta como un problema, sino como un servicio.
El negocio del aseo es que la gente se da cuenta de que no funciona bien cuando hay problemas. Cuando funciona bien, nadie se da cuenta. Es una cosa bien curiosa: nadie nos mira cuando los temas son normales, porque uno está preocupado por un tema que no tiene problemas.
Esa es como la razón y la forma como estamos pensando crecer en rentabilidad, seguir mejorando los perfiles de Ebitda de la compañía para acceder a mercados nuevos con financiación, porque este negocio es intensivo inicialmente en inversión. Requiere inversión para montar un proyecto y la forma de hacerlo es apalancarlo con la banca.
Hoy está costoso el crédito. Realmente es un momento complejo para endeudarse, pero seguimos apostando, sobre todo a Centroamérica, donde hay posibilidades de crecimiento.
¿Qué inversiones van a realizar para reducir la capacidad de los rellenos sanitarios?
Lo primero que hay que hacer es manejar bien los rellenos. Los rellenos están poco satanizados, pero realmente son bien manejados en Colombia. Digamos que la gente tiene la percepción de que cuando vemos acumulaciones de basura es malo. Pero los rellenos tienen técnicamente todo lo necesario para manejarse bien.
Un relleno bien manejado no tiene malos olores. Incluso, nuestros rellenos están llenos de animales, micos, loros, todo tipo de aves y todo tipo de reptiles, porque son zonas protegidas donde no tocamos a los animales.
La zona cubierta de residuos es apenas de 2.000 metros o 3.000 metros cuadrados, lo que ocuparía un lote de una residencia en una parte rural de cualquier lugar de Colombia. No es tan grande. Si se maneja bien, es un lugar amable con la comunidad.
¿Cuáles son los cambios regulatorios que se requieren para traer inversión?
Nosotros hacemos una inversión grande a través de nuestra propia caja, en nuestro propio modelo, por lo que hemos logrado eficiencias diferenciales frente a los demás. Tenemos un volumen más grande, mayor volumen, mayor eficiencia y somos capaces de reinvertir en el modelo de manera más eficiente que otros.
Pero si la tarifa del aseo de los rellenos solamente está pagada por los usuarios, es complejo, porque cualquier incremento de ese valor de inversión afecta la tarifa de los usuarios.
Las alcaldías y el gobierno les dejaron a los usuarios el pago completo del servicio de aseo, cuando en el mundo lo paga el Gobierno. Eso antes no lo pagaba el usuario, y además, le han ido agregando más cosas.
En 2016, al servicio de aseo le agregaron el tema de arbolado urbano y el tema de prados de las ciudades, que no estaban en la tarifa. Lo pagaban con el predial de las alcaldías o con su recaudo de predial, de impuestos, y se lo cargaron al usuario.
Entonces, el Estado ha venido entregando la responsabilidad del aseo a privados a través de tarifas que pagan todos los usuarios. Y eso, inevitablemente, es complicado, porque si queremos hacer todo el desarrollo de la tarifa del negocio a través del usuario, cuando en el mundo no funciona así, estamos en un momento complejo. Porque si queremos hacer lo que hacen en Dinamarca con lo que estamos pagando en Colombia, no nos da.
¿Qué representatividad tienen en el mercado colombiano?
En aseo urbano, yo creo que 32 %. Tenemos una gran concentración, sobre todo en la región Caribe, y tenemos planes importantes de aseo en el país. Somos la empresa más grande de aseo del país hace mucho tiempo y seguimos creciendo como compañía. Tenemos esa meta de seguir creciendo como compañía.
¿Cómo va la cuenta en subsidios?
Tenemos unas cuentas por cobrar en subsidios de $80.000 millones. Como somos más grandes, somos los más afectados en todo el modelo. Hay ciudades que no pagan subsidios nunca. Nos toca demandarlas civilmente para que nos paguen, y aun así, se demoran y no llega la plata.
Nosotros tenemos un problema grave en esa parte de los subsidios, que le estamos pidiendo al Ministerio de Vivienda que se revise.
Entonces, en el aseo urbano, la gente paga un porcentaje porque tiene su subsidio, y ese componente de subsidio, que es alto y que todavía paga la alcaldía, no lo pagan.
Es un tema complejo que nosotros estamos intentando resolver. Hay otros que son buenos pagadores. Ibagué y Pereira son buenos pagadores. Pero hay otros en la costa que no nos pagan. No queremos entrar en enfrentamientos con los alcaldes, pero la verdad es que no nos pagan.
¿Algo más que deseen agregar?
Nos sentimos orgullosos del trabajo que hacemos, de nuestra gente en las calles. Es gente que está en la primera línea todos los días, por las mañanas, antes de que se levanten. Hay gente que está trabajando todos los días.
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Por favor, cuídenlos, trátelos bien. Es gente que le sirve a la ciudad, a las ciudades y al país. Es gente que sacamos de lugares más complejos y que merece la oportunidad de construir patria.