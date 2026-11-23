En 2017, el Dubai International Financial Centre (DIFC por su sigla en inglés) tenía apenas 3.000 pies cuadrados (unos 280 metros cuadrados) para su primer programa de aceleración de startups financieras. Hoy su hub de innovación ocupa más de 315.000 pies cuadrados y reúne a más de 1.900 empresas de inteligencia artificial, fintech e innovación. La IA se convirtió en uno de sus segmentos de mayor crecimiento.
Así lo explicó Mohammad Albooshi, CEO del DIFC Innovation Hub de Dubái durante una presentación a la que asistió Valora Analitik en el Dubai AI Campus, el clúster de IA que el centro financiero abrió en 2024.
“Seguimos muy optimistas. Creemos que lo mejor está por venir”, afirmó. Según el vocero, una startup puede pasar de cinco a 500 empleados en muy poco tiempo, un ritmo que no tiene comparación con el de las empresas tradicionales.
De un acelerador fintech a un hub de innovación
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El punto de partida fue FinTech Hive, que el DIFC presentó en 2017 como el primer acelerador de startups financieras de la región. Para entonces, Dubái ya había dejado claro que quería ser un centro de innovación. Como responsable del sector financiero de la ciudad, el DIFC asumió la tarea de impulsar la innovación financiera.
“A través de ese programa empezamos a aprender mucho sobre este ecosistema”, explicó el vocero. Las startups, dijo, son muy distintas de las instituciones financieras tradicionales: están en etapa temprana, tienen otras necesidades y requieren mucho más acompañamiento.
Después del acelerador, el regulador del DIFC creó un sandbox regulatorio para probar nuevos modelos de negocio. Luego, el centro lanzó un fondo de inversión para startups junto con la Dubai Future Foundation.
El espacio creció al ritmo de la demanda: primero Gate Avenue, luego el edificio que hoy aloja el AI Campus y, pronto, el nuevo edificio Innovation Two, que se entregará en breve. En una década, el hub pasó de 3.000 a más de 315.000 pies cuadrados.
Tres ecosistemas bajo un mismo techo
Tres o cuatro años después de empezar, el DIFC decidió ampliar su foco más allá de las fintech y creó el DIFC Innovation Hub. Hoy opera tres ecosistemas.
El primero es FinTech Hive, que ha acelerado a más de 200 empresas y ha completado más de 150 pruebas de concepto con corporaciones. “Trabajamos con casi todos los bancos del país”, señaló el vocero. Para él, el papel clave del hub es cerrar la brecha entre startups y grandes empresas, poniéndolas frente a bancos y entidades del gobierno. Las startups egresadas de sus programas han levantado US$4.500 millones en financiación.
El segundo es el Dubai AI Campus, inaugurado en mayo de 2024 por el príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Su meta es atraer más de 500 empresas de IA y generar más de 3.000 empleos para 2028. Entre sus socios figuran Amazon Web Services, HP, Microsoft, Oracle y Nvidia. Según el vocero, ya es uno de los polos de IA de mayor crecimiento en la región.
El tercero, lanzado el año pasado, es el Dubai PropTech Hub. Busca llevar innovación al sector inmobiliario, uno de los más grandes de la economía de Dubái, conectando startups con promotores y constructoras. Ya ha completado más de 10 pilotos y tiene tres programas en curso.
A esto se suma Ignite, una plataforma digital que ofrece mentoría y contactos a emprendedores que no tienen sede física en el DIFC.
La IA como motor de productividad
Más allá de atraer empresas, el AI Campus apunta a la capacitación. En 2024, el DIFC creó la AI Academy, que hoy trabaja con los gobiernos federal y local de Emiratos para formar a la fuerza laboral en el uso de herramientas de IA. Lo hace con instituciones como la Universidad de Oxford, Udacity y Minerva.
La iniciativa parte de una hipótesis: si se capacita a una muestra de unos 5.000 funcionarios públicos en el uso adecuado de herramientas que ya existen, su productividad podría aumentar entre 25 % y 40 %. “Si entrenamos bien a las personas, no hay duda de que eso cambiará nuestras vidas”, dijo el vocero.
La academia no pretende ser una universidad con títulos formales. Su objetivo es actualizar las habilidades de quienes ya trabajan. Según el vocero, todos están pensando en la IA, pero muchos no saben por dónde empezar.
Subsidios, capital y reglas propias
Para atraer emprendedores, el DIFC subsidia las licencias y los arriendos de las startups y ofrece espacios compartidos. Los apoyos son escalonados: a medida que la empresa crece, el beneficio disminuye. “Si eres una startup con 200 empleados, debes ser tratada como todos los demás”, explicó el vocero.
El capital llega a través del Dubai Future District Fund, una alianza entre el DIFC y la Dubai Future Foundation, con US$300 millones, unos 1.100 millones de dirhams.
El proceso de entrada también es ágil. Una empresa tecnológica puede obtener su licencia en pocos días presentando una descripción general del negocio y de sus accionistas. Las compañías de IA pueden instalarse directamente en el AI Campus sin negociar un contrato de oficina aparte.
En regulación, el DIFC opera con ventaja: es una jurisdicción con leyes y regulador propios, separada física y legalmente del resto de Emiratos. Además del sandbox para fintech, creó un grupo de trabajo para desarrollar normas sobre IA a partir de casos de uso concretos. “No se trata de controlar, sino de habilitar”, dijo el vocero.
Estas iniciativas responden a la Agenda Económica de Dubái D33 (Dubái 2033), que da un peso central a las startups y a la tecnología financiera, y a la ambición de Emiratos de liderar en inteligencia artificial.
Casos de éxito y crecimiento acelerado
Varias de las fintech más conocidas de la región dieron sus primeros pasos en el hub. Sarwa, la primera plataforma de asesoría robótica, participó en el primer acelerador y en el primer sandbox regulatorio. Stake y SmartCrowd, plataformas de inversión inmobiliaria colectiva, también salieron de allí. Tabby, hoy la mayor fintech de la región, comenzó en uno de sus espacios de coworking.
El crecimiento continúa. Al cierre del primer semestre de 2026, el DIFC Innovation Hub reunió 1.933 empresas de IA, fintech e innovación, 39 % más que un año antes, según el reporte semestral del centro. La mayoría son fintech, seguidas por las de IA y, cada vez más, por las proptech.
El hub también organiza eventos de referencia para la ciudad, como el Dubai FinTech Summit, que reunirá a más de 9.000 personas el 2 y 3 de noviembre, y el Dubai AI Festival, con casos de uso de IA en todos los sectores.