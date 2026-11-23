Bogotá enfrenta dos frentes ambientales que llevaron al Distrito a reforzar sus llamados a la ciudadanía: ahorrar energía para contribuir a la recuperación de los embalses del país y tomar medidas ante el deterioro de la calidad del aire en varias localidades del suroccidente de la ciudad.
El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a los ciudadanos reducir el consumo de energía, especialmente entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que se concentra uno de los picos de demanda eléctrica.
El llamado se da en medio de las preocupaciones por el fenómeno de El Niño y el crecimiento del consumo energético frente a la disponibilidad de recursos para atender la demanda.
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La meta nacional es que los embalses que abastecen las hidroeléctricas alcancen el 80 % de su capacidad al cierre de noviembre. De acuerdo con cifras divulgadas por el Gobierno Nacional, se encontraban entre el 78 % y el 79 %, por lo que el ahorro de los hogares y empresas busca contribuir a fortalecer las reservas antes de la temporada seca prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.
En ese contexto, Galán recomendó evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante las horas pico, como secadoras, hornos y duchas eléctricas, además de desconectar los aparatos que no se estén utilizando y aprovechar la luz natural.
El Distrito también anunció que ya expidió una directiva para que las entidades públicas implementen medidas obligatorias de ahorro energético, con el objetivo de contribuir a la reducción del consumo en la capital.
Bogotá también enfrenta alerta por calidad del aire
A la situación energética se suma la contaminación atmosférica en el suroccidente de Bogotá. La Secretaría Distrital de Ambiente declaró Alerta Fase 1 por calidad del aire en las UPL de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, luego de que cuatro estaciones de monitoreo registraran niveles regulares durante 36 horas consecutivas.
La estación Carvajal-Sevillana es una de las que registra mayor afectación, junto con Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy. El deterioro está asociado principalmente al incremento de partículas contaminantes PM10, que pueden afectar la salud de la población, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Ante esta situación, el Distrito anunció el fortalecimiento de los controles a industrias y vehículos, así como restricciones temporales a la operación de equipos industriales que funcionan con combustibles sólidos o líquidos. La alerta se mantendrá mientras persistan las condiciones de contaminación y podrá levantarse cuando las estaciones registren niveles bajos o moderados durante 36 horas consecutivas.
La estación Carvajal-Sevillana, ubicada en el suroccidente de la capital, monitorea contaminantes como material particulado PM10, ozono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, entre otros indicadores ambientales.
Cinco medidas para ahorrar energía en los hogares
El alcalde compartió cinco recomendaciones para que los bogotanos reduzcan su consumo eléctrico y contribuyan a la meta nacional de recuperación de los embalses:
- Reducir el consumo entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.: evitar utilizar secadoras, hornos y duchas eléctricas durante este periodo.
- Cambiar los bombillos por tecnología LED: estas luces permiten reducir el consumo de energía frente a bombillos tradicionales.
- Revisar el funcionamiento de la nevera: mantenerla entre 3 y 5 grados centígrados, verificar que cierre correctamente y ubicarla separada de la pared.
- Desconectar los aparatos que no se estén utilizando: además, usar la lavadora únicamente con cargas completas.
- Planchar toda la ropa de una vez: evitar encender y apagar la plancha varias veces durante el día para reducir el gasto energético.
La Administración Distrital insiste en que estas medidas, aunque parecen pequeñas, pueden contribuir a reducir la presión sobre el sistema energético nacional en un momento de mayor demanda y menor disponibilidad hídrica.