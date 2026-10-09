Aeropuerto Internacional de Tocumen reanuda operaciones tras sismo de magnitud 7,7 en Panamá

Tras vivirse momentos de incertidumbre por un fuerte sismo de magnitud 7,7 que sacudió el centro-sur de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) y la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmaron la reanudación formal de las operaciones aéreas.
La reapertura se produce luego de una suspensión temporal preventiva y la evacuación de pasajeros e instalaciones operativas.
Inmediatamente después del movimiento telúrico, las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de emergencia, disponiendo el cierre temporal de la terminal y la evacuación ordenada de áreas administrativas y de pasajeros.
Como medida de seguridad operacional ante la suspensión de salidas y llegadas, la AAC ordenó el desvío preventivo de múltiples vuelos internacionales hacia aeropuertos alternos en Cartagena y Barranquilla, Colombia.
Posteriormente, los equipos técnicos y el Servicio de Extinción de Incendios (SEI) ejecutaron rigurosas inspecciones en la torre de control, pistas de aterrizaje, calles de rodaje y terminales de pasajeros.
Al verificar que las estructuras no presentaban afectaciones que comprometiesen la seguridad, se autorizó el reinicio de las actividades aeronáuticas y comerciales, permitiendo al personal de Migración y Aduanas retornar a sus puestos de atención.
Así mismo, la administración de Tocumen anunció que solicitará una revisión complementaria al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para reconfirmar el estado de la infraestructura.
Detalles del terremoto y réplicas en la región
El sismo principal ocurrió a las 12:56 p. m. hora local (17:56 GMT), alcanzando una profundidad de entre 10 y 12,6 kilómetros. El epicentro se localizó a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a unos 239 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
Aunque los datos iniciales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fijaron la magnitud en 8,0, el reporte posterior se ajustó a 7,7.
El temblor se sintió con gran intensidad en la capital panameña —donde se evacuaron preventivamente edificios del área bancaria— y en diversas regiones de Colombia, como Bogotá y Medellín.
Durante las horas posteriores se registraron réplicas de consideración, incluidas sacudidas con magnitudes de 6,1, 6,0 y 5,3.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que la vía interoceánica mantiene sus operaciones con total normalidad. Pese a activar protocolos de inspección en sus instalaciones, no se han registrado interrupciones en el tránsito de los 40 buques que se encontraban en espera para el cruce entre el Atlántico y el Pacífico.
Los reportes preliminares no registran personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, se confirmaron grietas y colapsos parciales en estructuras de provincias centrales como Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, además de afectaciones en la Parroquia San Juan Bautista de Penonomé.