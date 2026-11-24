Bernardo Serna deja la dirección general del Grupo QBCo. La determinación se dio de mutuo acuerdo con la Junta Directiva de la compañía.
Con la salida de Serna, Carlos Payan, actual presidente del órgano rector, asumirá las funciones del cargo como director interino del Grupo.
A través de una carta dirigida a los miembros de la empresa, Payan destacó su conocimiento “a fondo” de QBCo y su entrada en funciones con respaldo de los accionistas.
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“Nuestra prioridad inmediata es asegurar la calidad de nuestros productos y cumplir con los compromisos de entrega y servicio que asumimos con ustedes”, mencionó.
El director interino también resaltó que en el comienzo de esta nueva etapa se seguirá trabajando en equipo por “mantener la confianza de nuestros clientes, garantizar la calidad de nuestros productos y cumplir los compromisos adquiridos”.
Además, añadió: “Quiero transmitirles la tranquilidad de que tanto los accionistas como la Junta Directiva y el equipo directivo mantenemos nuestro firme compromiso con Grupo QBCo, su crecimiento y su futuro”.
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