De la Espriella amplía hasta diciembre de 2027 la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI)

El Gobierno Nacional amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema que reemplazará al Sisbén como instrumento de focalización de los subsidios y programas sociales en Colombia.
La decisión quedó establecida en el Decreto 1621 del 28 de octubre de 2026, que modifica el cronograma de transición y establece nuevas reglas para la caracterización socioeconómica de los hogares.
La medida busca garantizar la continuidad de los programas sociales mientras las entidades públicas adaptan sus sistemas de información y ajustan los criterios para identificar a sus beneficiarios. El decreto también responde a las dificultades técnicas y operativas de la implementación del nuevo registro, así como al aumento de las solicitudes ciudadanas por inconformidades con la clasificación socioeconómica.
Según el documento, tras el inicio de la implementación del RUI se recibieron más de 120.000 peticiones relacionadas con la nueva clasificación, frente a las 42.407 solicitudes registradas durante todo 2025 en el Sisbén IV.
Además, el Gobierno Nacional tuvo en cuenta las afectaciones derivadas del sismo del 10 de agosto de 2026, que impactó a municipios y hogares y dificultó la operación del sistema en las zonas afectadas.
El RUI tenía inicialmente como fecha de implementación el segundo trimestre de 2026, según el Decreto 875 de 2024. Posteriormente, el Decreto 662 de junio de 2026 estableció el 1 de agosto de 2026 como fecha para que comenzara a operar como único instrumento.
Ahora, el Decreto 1621 del 28 de octubre de 2026 amplió el plazo de transición hasta el 31 de diciembre de 2027, debido a la necesidad de completar ajustes técnicos y operativos, atender las solicitudes ciudadanas y responder a las afectaciones ocasionadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.
¿Qué cambia con el decreto?
Durante el periodo de transición, las entidades responsables de los programas sociales deberán definir sus propios esquemas de adaptación al RUI, incluidos los cronogramas, los criterios de focalización y las medidas para evitar interrupciones injustificadas en la atención a los beneficiarios.
Mientras avanza el proceso, el Sisbén IV continuará funcionando como fuente de información para la caracterización de los hogares y la construcción, validación y actualización del nuevo registro. Una vez finalice la transición, el RUI será el instrumento único de focalización de la oferta social.
El decreto también incorpora la Ventanilla Social como herramienta administrada por el DNP para consultar la clasificación socioeconómica y conocer la oferta de programas sociales disponible. Sin embargo, esta plataforma no asignará ni retirará beneficiarios, pues esas decisiones seguirán a cargo de las entidades responsables de cada programa.
Asimismo, los ciudadanos podrán solicitar encuestas de caracterización socioeconómica y pedir la actualización o modificación de sus datos cuando cambien sus condiciones.