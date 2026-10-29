Esta es la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno De la Espriella: recortes y cambios en renta e IVA, las claves del proyecto

El Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella presentó la Ley de Rescate Fiscal, una nueva reforma tributaria presentada ante el Congreso y que busca aumentar el recaudo, corregir las finanzas públicas y modificar las cargas impositivas entre los contribuyentes.
Durante la presentación, el vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que la propuesta tendrá un enfoque progresivo, de manera que los mayores aportes provengan de la población con más ingresos, mientras se contemplan alivios para los sectores de menores recursos.
«Nueve de cada 10 colombianos no se verán directamente afectados por esta ley y uno de cada 10 contribuirá y asumirá el 94 % de lo que asumen los que más tienen», afirmó Restrepo.
Entre los cambios anunciados está el aumento de la carga tributaria para el 10 % de la población con mayores ingresos, así como reducciones en el IVA para los sectores de menores ingresos.
La iniciativa también contempla una disminución de las tasas de impuestos para microempresarios, pequeños empresarios y emprendedores que están comenzando sus negocios, con el propósito de aliviar sus obligaciones tributarias y facilitar la creación de nuevas empresas.
Otro de los componentes de la Ley de Rescate Fiscal es el endurecimiento de las sanciones contra quienes evadan impuestos o participen en actividades de contrabando. Según explicó el vicepresidente, el proyecto incluirá penas de cárcel para estos delitos.
Finalmente, el Gobierno Nacional plantea vender activos improductivos del Estado como parte de las medidas para fortalecer las finanzas públicas y generar recursos adicionales.
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