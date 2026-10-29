Exposolar: el futuro de la energía solar abre oportunidades para Colombia

Nuevos hábitos de consumo de energía como la IA y la movilidad eléctrica, sumados a fenómenos naturales como el superniño, hacen que la energía escasee y tengamos que encontrar fórmulas para suplir la nueva demanda.
Pero afortunadamente, la energía solar nos acompaña desde hace dos décadas y se acaba de perfeccionar ahora con el almacenamiento de energía.
ExpoSolar Colombia, se consolida como la segunda feria más grande en la región de Latinoamérica y el Caribe para la industria solar.
Se celebra anualmente en la ciudad de Bogotá, en Corferias y este año alcanza su décimo aniversario. La exposición se centra en las áreas de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía, iluminación LED solar, movilidad eléctrica y especialmente en la oferta de productos y soluciones para la industria, el comercio, el agro y los hogares con soluciones de energía solar inteligente.
Desde sus inicios en el año 2017, ExpoSolar Colombia se ha convertido en la plataforma de negocios más importante para fabricantes, distribuidores, comercializadores, instaladores, inversionistas, la banca, epecistas, prestadores de servicios y demás miembros de la cadena de valor de la energía solar, consolidándose como el HUB de los negocios del sector para Colombia, Latinoamérica y el Caribe.
37 países participantes (16 de ellos de la región latinoamericana y caribeña), sumados a más de 400 marcas en exposición en 20.000 m², rueda de negocios (con la expectativa de superar las 6.000 citas), Speed-Networking, acceso a la app ExpoSolar Negocia, el X Congreso Internacional sobre energía solar (este año dedicado a las minigranjas y los sistemas BESS), 130 charlas técnicas y el certamen de fotografía titulado “El arte como testigo de la transición energética”.
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ExpoSolar Colombia contará con compañías internacionales como JA Solar, Jinko Solar, LONGi y Growatt, junto con empresas colombianas y otros participantes del sector. Su presencia refleja la diversidad de actores que intervienen en una industria que conecta la fabricación de tecnología con los servicios, el conocimiento técnico y las necesidades energéticas de cada mercado.
Diez años de trayectoria, bajo los paradigmas de consolidar una comunidad económica regional con productos 100% de la región y la consolidación del surgimiento de una nueva clase empresarial, ExpoSolar Colombia se convierte en la mejor opción para que todos los sectores de la cadena de valor de la energía solar puedan exhibir sus productos y relacionarse con empresarios del sector entre sí, y los diversos sectores de la economía en Latinoamérica y el Caribe. Una región con más de 629 millones de habitantes y 21 países.
Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los países de la región que nos acompañan.
Son estos los detalles más significativos que por décima vez reúnen a la comunidad solar con el resto de los sectores de la economía como son la industria, el comercio, el agro, la academia, la banca, salud, estado y hogares.
Los esperamos a todos para disfrutar de este magno encuentro que fortalece y dinamiza el proceso de la transición energética en Colombia y la región.
En el próximo comunicado, hablaremos sobre las empresas colombianas que están aportando de forma significativa a la transición energética que vive el país en medio de una industria dominada por China.