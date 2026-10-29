Ahora | Gobierno de la Espriella busca devolver el IVA a 35 millones de colombianos cada 15 días; aumentarían tarifas

El Ministerio de Hacienda radicó este jueves ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, en el cual propone la creación del mecanismo ‘EfectIVA’, un esquema con el que el Gobierno busca devolver el IVA a 35 millones de colombianos de menores ingresos.
La iniciativa contempla giros automáticos con una periodicidad máxima de 15 días a partir del primero de enero de 2028.
De acuerdo con el documento oficial, el beneficio cubrirá al 68 % de la población del país, distribuida entre los deciles 1 y 6. Para los deciles 1, 2 y 3, que representan a 18,9 millones de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, la devolución será del 100 % del IVA asociado a su consumo.
En tanto, para el decil 4 se reintegrará el 50 %, en el decil 5 el 40 % y en el decil 6 el 30 %.
Así es el plan que busca devolver el IVA a 35 millones de colombianos
El proyecto establece que la devolución se liquidará a partir de la información registrada en la facturación electrónica emitida con el número de cédula del comprador.
Esos datos se transmitirán desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hacia el Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que ordenará las transferencias a cuentas bancarias o por giro postal.
La norma fija un tope mensual de 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) por beneficiario, es decir, cerca de $300.000 según cifras previstas para el próximo año, en una propuesta similar a la hecha hace cinco años por el entonces ministro Alberto Carrasquilla.
Para asegurar la liquidez de los hogares al inicio de la medida, el Gobierno proyecta realizar un anticipo presupuestal por $831.000 millones en diciembre de 2027, equivalente al valor estimado de la primera quincena de 2028.
De esta forma, aseguró el MinHacienda, “el primer pago llegará antes de que cambie el IVA (…). A más tardar el 20 de diciembre de 2027, el Gobierno hará un giro anticipado”.
Se acabaría el IVA del 5 % y aumento a bienes y servicios
De forma paralela a la entrada en operación de los cambios en IVA, el proyecto plantea eliminar la tarifa reducida del 5 % y trasladar la mayoría de esos productos a la tarifa general del 19 %.
Entre los bienes que aumentarían su tarifa figuran incluyen vehículos híbridos y eléctricos, licencias de software, hospedaje y servicios en la nube, e importaciones de bajo valor por tráfico postal inferiores a US$200, que son aquellos que hoy en día llegan en masa por plataformas como Shein y Temu.
Asimismo, se gravarán con el 19 % los juegos de suerte y azar operados por internet y las apuestas en casinos.
Por el contrario, el articulado preserva la condición de excluidos y exentos para la canasta de alimentos esenciales, entre ellos arroz, carne, pollo, huevos, leche, papa, pan y granos. Tampoco tendrán IVA los medicamentos, los servicios médicos, la educación, el arrendamiento de vivienda, el transporte público de pasajeros y el ACPM.
En conjunto, los tratamientos preferenciales que se mantienen representan cerca del 58 % del gasto de los hogares en condición de pobreza.
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