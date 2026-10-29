Grupo La Fragata apuesta el 30 % de sus ventas de fin de año a festivales de ceviche, sushi y baos

Grupo La Fragata, la compañía bogotana de restaurantes de mar fundada en 1964, presentó dos festivales gastronómicos, con los que espera mover cerca del 30 % de sus ventas del último trimestre del año.
Las propuestas estarán abiertas al público hasta el 20 de diciembre de 2026 en los dos restaurantes que hoy opera el grupo: La Fragata Giratorio y Fish Market Calle 77.
“Estos dos festivales, el de ceviches en La Fragata Giratorio y el de ceviches, sushis y baos en el Fish Market, representan el 30 % de nuestras ventas”, dijo a Valora Analitik María Teresa Calderón Silva, CEO del grupo, durante el lanzamiento de los festivales, el pasado jueves 22 de octubre.
La compañía proyecta un flujo base de más de 14.000 visitantes durante la temporada. El lanzamiento coincide con un cierre de año en el que el grupo también busca fortalecer su negocio de eventos corporativos y sociales.
El ceviche pasa a ser plato fuerte
En La Fragata Giratorio, en el piso 12 del World Trade Center de la calle 100, el festival reúne 17 platos de temporada. Son ceviches, tiraditos, tatakis y tartares, bajo la dirección culinaria de María Clemencia Silva de Calderón (madre de María Teresa, CEO del grupo). La apuesta principal es sacar el ceviche de su papel de entrada y servirlo como plato fuerte, con más gramaje y acompañamientos.
En esa categoría se encuentran el Santorini, de inspiración griega, y el Costa Limeña, un clásico peruano. La casa recomienda comerlos con cuchara para aprovechar la leche de tigre en cada bocado.
“La razón de ser de este festival no es porque sí; es porque son tres productos que están en tendencia mundial”, explicó Calderón. Se refiere al sushi, a la cocina peruana y a los baos, la comida callejera asiática al vapor. Según Didi Food, en 2025, los pedidos de sushi por plataformas crecieron 100 % en Colombia comparado con el año inmediatamente anterior y es eso justo lo que el grupo La Fragata quiere aprovechar.
‘Namis’: la hamburguesa de sushi de Fish Market
Fish Market Calle 77 funciona en una casa de patrimonio cultural en el barrio El Nogal. Allí el festival tiene un formato más urbano y pensado para compartir, con más de 30 preparaciones. La novedad son los namis, unas hamburguesas de sushi que reemplazan el pan por tapas de arroz crocante y se rellenan de atún o salmón, palmitos y aguacate. Cuestan entre $29.000 y $32.000.
“Nosotros lo llamamos nami, y la palabra nami en japonés es ola de mar”, explicó la CEO.
La carta suma cinco baos, con rellenos de mar, lomo fino y opciones vegetarianas, que cuestan entre $10.000 y $23.000. También ofrece siete variedades de makis que se pueden pedir en medias porciones, y una degustación de cuatro ceviches para compartir entre cuatro personas por $185.000.
El grupo quiere conectar así con un público más joven, que según Calderón se mueve entre la comida rápida y la comida saludable. “Dentro de la comida saludable, la comida asiática es una comida supremamente saludable. Entonces, lo que estamos haciendo es mezclar ambas”, dijo para Valora Analitik.
Eventos de fin de año, la otra apuesta
Además de los festivales, el Grupo La Fragata busca crecer en eventos corporativos y sociales, un negocio que se dispara en diciembre. El grupo tiene cinco espacios: el Giratorio, las terrazas, el Salón Phillipe, el Bar 100 y la casa de Fish Market. En total pueden recibir a unas 950 personas al mismo tiempo, y la compañía espera gestionar cerca de 120 cotizaciones corporativas al mes en el cierre del año.