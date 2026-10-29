Tiquetes aéreos en Colombia subieron 18,3 % anual y casi triplican la inflación

Los tiquetes aéreos en Colombia subieron 12,25 % en septiembre de 2026 frente al mes anterior y acumularon un incremento anual de 18,29 %, casi tres veces la inflación del país, que se ubicó en 6,29 % en el mismo periodo. Así lo muestran los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El aumento mensual convirtió al transporte de pasajeros y equipaje en avión, (incluye los cobros por exceso de equipaje), en una de las 10 subclases que más contribuyeron a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 0,4 %.
En contraste, la división de Transporte registró un aumento de 0,1 % mensual y de 5,3 % anual, contenida por la caída de 1,1 % en los precios de los vehículos particulares.
Combustible presiona las tarifas aéreas
Una de las principales razones del encarecimiento de los pasajes es el aumento del combustible de aviación o jet fuel, cuyo precio se ha visto afectado por las tensiones geopolíticas y la guerra con Irán, iniciada a finales de febrero.
Durante el foro anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), celebrado el 19 de octubre, su director ejecutivo, Peter Cerdá, señaló que el combustible pasó de representar 28 % a 38 % de los gastos operativos de las aerolíneas en un año.
Al 16 de octubre, el barril de combustible de aviación costaba US$193,6 en América Latina y el Caribe, un incremento de 113,7 % frente al mismo periodo del año anterior.
En Colombia, la Aeronáutica Civil estima que el combustible representa cerca de 40 % del costo de un tiquete aéreo. Por eso, el encarecimiento de este insumo presiona las tarifas y reduce el margen de las compañías para absorber mayores costos sin trasladarlos a los pasajeros.
¿Por qué otras mediciones muestran tiquetes más baratos?
Aunque el DANE reportó un aumento anual de 18,3 % en septiembre, las cifras de la plataforma “Viajala” muestran un comportamiento diferente. Entre enero y octubre de 2026, el precio promedio de los tiquetes de ida y regreso cayó 3,9 % en rutas nacionales y 5,6 % en internacionales frente al mismo periodo de 2025.
La diferencia se explica por las metodologías de medición. Mientras el DANE compara los precios de septiembre con los de septiembre del año anterior e incluye los cobros por exceso de equipaje, Viajala analiza los precios promedio de los tiquetes disponibles en su plataforma durante un periodo más amplio.
Según Felipe Alarcón, director comercial de Viajala, la revaluación del peso y la expansión de las aerolíneas de bajo costo han contribuido a reducir los precios observados en la plataforma. Para la temporada de fin de año, proyecta que los tiquetes nacionales serán 3,3 % más baratos, aunque anticipa un aumento de 5,3 % durante el primer trimestre de 2027.
Por su parte, entre enero y agosto de 2026 viajaron 39,4 millones de pasajeros por vía aérea en Colombia, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.
La Aeronáutica Civil también proyectó que, durante el receso escolar del 2 al 13 de octubre, se movilizarían 2.150.988 viajeros, 3,6 % más que los 2.077.043 registrados un año atrás. La estimación, elaborada por la Oficina de Analítica de la entidad, contemplaba 183.423 pasajeros para el lunes festivo del 12 de octubre.
Qué viene para los precios de los tiquetes
El análisis de Sectorial advierte que la diferencia entre los datos del DANE y los precios observados en plataformas de venta podría indicar que el traslado del encarecimiento del combustible a las tarifas todavía está en curso. Las aerolíneas han absorbido parte de la presión sobre sus costos, pero el mayor peso del combustible en sus gastos operativos reduce ese margen.
Para el turismo y la hotelería, la evolución de los pasajes es relevante porque las tarifas más altas pueden desincentivar los viajes nacionales de ocio, un segmento especialmente sensible a los precios.
A esto se suma la presión sobre la infraestructura aeroportuaria. Según ALTA, la demanda del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, ya supera su capacidad, mientras el sector se prepara para la temporada de fin de año.
Entre las variables que determinarán la evolución de los precios están las cotizaciones del combustible de aviación, la tasa de cambio, el próximo dato del IPC de tiquetes aéreos, los ajustes de rutas de Latam y Avianca y la capacidad aeroportuaria para atender el crecimiento de pasajeros.