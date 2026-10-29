Gobierno Nacional podría recurrir a mayores ventas de dólares ante dificultades para colocar TES

El Gobierno Nacional realizó recientemente una emisión de bonos globales por US$5.200 millones para cubrir sus gastos de cierre de 2026 y prefinanciar parte de las necesidades de financiación de 2027.
Según un análisis del Banco de Bogotá, el monto de las monetizaciones dependerá del resultado de las subastas de Títulos de Tesorería (TES) durante las últimas semanas del año. Si las colocaciones cumplen la meta, las ventas de dólares estarían entre US$2.500 millones y US$3.000 millones; de lo contrario, superarían ese rango.
En la actualización del Presupuesto General de la Nación de 2027, la nueva administración aumentó en $25 billones el cupo de emisión de TES para 2026, hasta $110,25 billones, frente a los $85,25 billones previstos inicialmente. El ajuste respondió al reconocimiento de mayores gastos respecto a los contemplados por el Gobierno saliente.
De acuerdo con el Banco de Bogotá, a falta de siete semanas de subastas, la diferencia entre los recursos obtenidos mediante la emisión de TES y la nueva meta ronda los $19,1 billones. Para cumplirla, Hacienda tendría que colocar $10 billones en noviembre y otros $9,1 billones en diciembre.
No obstante, el banco considera poco probable alcanzar ese ritmo de emisión. Noviembre y, especialmente, diciembre son meses de baja liquidez en el mercado. Además, las colocaciones mediante subastas sumaron $4,5 billones en agosto, $2,7 billones en septiembre y $5,5 billones en octubre, por lo que el Gobierno tendría que duplicar el ritmo reciente para cumplir su objetivo.
A esto se suma que la mayor oferta de TES de mediano y largo plazo derivada de las operaciones de canje ha moderado la demanda de estos títulos. Según el análisis, el canje previsto para el 19 de noviembre también podría seguir afectando el apetito de los inversionistas.
¿Qué opciones tiene Hacienda?
Ante este escenario, el Banco de Bogotá plantea varias alternativas para mejorar las condiciones de financiación. Una de ellas es presentar la Ley de Rescate Económico, con el propósito de incrementar el apetito de los inversionistas por Colombia.
También propone evaluar una pausa en las operaciones de canje o concentrarlas en los Títulos de Corto Plazo (TCO) y el TES UVR con vencimiento en marzo. En ese escenario, el canje del TES en pesos con vencimiento en 2027 podría retomarse el próximo año.
Una vez anunciadas estas medidas, Hacienda podría aumentar los montos de las subastas o ajustar las cláusulas de sobreadjudicación para facilitar la colocación de deuda interna.
El resultado de estas estrategias determinará el volumen de dólares que deberá vender la Nación. “Si las subastas cumplen la meta, las monetizaciones estarían entre US$2.500 millones y US$3.000 millones. De lo contrario, las ventas podrían superar los US$3.000 millones”, sostiene el análisis.
Por el monto potencial de las operaciones, el Banco de Bogotá también plantea la posibilidad de un acercamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República para realizar las monetizaciones, como ocurrió en 2021.
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