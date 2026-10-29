Empresarios de Antioquia pondrán a prueba sus decisiones con un simulador de IA

El próximo jueves 5 de noviembre, el ecosistema empresarial antioqueño realizará el Bootcamp Al Límite, un entrenamiento intensivo que congregará a 150 dueños y gerentes de micro y pequeñas empresas para prepararlos frente al reto más crítico del mercado actual: cómo crecer sin poner en riesgo la caja, la operación y el equipo.
Durante el evento, que se realizará en el Auditorio de la Central Mayorista, los asistentes dirigirán una compañía a través de un simulador con inteligencia artificial.
“Reactivar la inversión empieza por decisiones bien tomadas en cada empresa. Porque los grandes empresarios no nacen, se entrenan”, explicó Harold Tavera, líder de Transformación Empresarial de Interactuar, la entidad organizadora de este espacio.
En equipos competirán en 24 meses de mercado simulado, tomando decisiones de precio, capacidad de producción, financiación y expansión con información incompleta, viendo los efectos en la valoración de su empresa sin arriesgar su patrimonio real.
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Para complementar la simulación, el encuentro demostrará que los grandes empresarios se entrenan aprendiendo de quienes ya recorrieron el camino. Para ello, tres fundadores que han escalado sus modelos de negocio desde Medellín expondrán por qué liderar el crecimiento exige tanto preparación operativa como fortaleza mental.
En esa lista se incluyen: Wilder Zapata, fundador de Action Black; Andrés Tobón, cofundador de Hatsu y Juniper Drinks, y Felipe Restrepo, fundador de Vecindario.
De acuerdo con los organizadores, la efectividad de esta metodología de entrenamiento gerencial se refleja en los resultados de los programas de crecimiento y aceleración empresarial de Interactuar, los cuales han acompañado a 3.728 empresarios y agroempresarios en la última década.
“Reactivar la inversión privada depende de desarrollar capacidades gerenciales resilientes, pues cuando el empresario se entrena para tomar mejores decisiones al límite, su consolidación se traduce en progreso económico, social y ambiental para todo el país”, añadieron.