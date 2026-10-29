Esta fintech llega a Medellín para financiar vehículos de trabajo; tendrá alianza con inDrive

Los servicios de transporte y movilidad son una oportunidad de ingresos para miles de colombianos y de antioqueños. Este segmento de la población busca ser atendido por una fintech especializada en ofrecer financiamiento que permita comprar carro y moto para trabajar.
Se trata de Alta, que selló una alianza con la plataforma inDrive para facilitar a los conductores el acceso a un vehículo de trabajo propio en la capital antioqueña.
La iniciativa busca facilitarles a los conductores el acceso a un vehículo propio para trabajar, generar ingresos y construir su propio patrimonio, sin depender de un carro alquilado o de un vehículo que no responda a las necesidades del mercado.
La alianza busca llegar a la comunidad de conductores de inDrive en el Valle de Aburrá y ofrecerles una opción para dejar de depender de un carro ajeno.
Medellín es la primera ciudad a la que llega Alta como parte de su expansión nacional después de Bogotá. La compañía ha financiado más de 3.800 vehículos y administra una cartera superior a los $70.000 millones.
Para 2027, proyecta colocar más de $130.000 millones en créditos en Colombia, de los cuales aproximadamente $50.000 millones corresponderían a Medellin.
Relacionado: Entrevista | Nuevo Country Manager de inDrive explica cómo la plataforma mueve $7,45 billones en Colombia y sus planes de crecimiento
¿Cómo se entregarán estos créditos?
Según informó la fintech creada en 2012, para estudiar las solicitudes utiliza herramientas tecnológicas que le permiten analizar variables como los ingresos, el número de viajes, las calificaciones y la antigüedad de los conductores.
Ignacio Revollo, CEO de Alta, explicó que su tecnología permite “entender mejor cómo generan ingresos los conductores y contar con más elementos para evaluar su capacidad de pago, incluso cuando no tienen una nómina o un contrato laboral tradicional”.
La oferta incluye financiación para vehículos particulares, de carga y de servicio especial, además de alquiler de motos con opción de compra.
“Podemos estudiar alternativas de financiación que respondan a las características de su actividad productiva y facilitar el acceso a un vehículo propio para quienes dependen de él para trabajar”, agregó Revollo.