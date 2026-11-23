La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó el inicio de la fase constructiva del Canal del Dique. El arranque de la obra, que conecta Calamar (Bolívar) con la bahía de Cartagena, se produce luego de que se suscribiera la modificación del contrato con la concesión Ecosistemas del Dique, proceso que acumulaba dos años de atraso.
Según explicó Ricardo Ayerbe, presidente de la entidad, la eliminación de los requerimientos ambientales que habían frenado el proyecto permitió avanzar en la definición de nuevas directrices. Estas fueron acordadas entre la ANI y la concesión y formalizadas mediante un otrosí, con el propósito de retomar las obras de restauración y mitigar el riesgo de inundaciones en la zona.
“Nosotros desde la ANI hicimos nuestro trabajo y consensuamos las nuevas directrices con la concesión y las materializamos en un otrosí para avanzar con las obras orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y mitigar el riesgo de inundaciones”, indicó.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Tras alerta de Contraloría, piden a Fiscalía investigar atrasos que tendría el Metro de Bogotá
¿Qué contempla esta fase?
Esta etapa del proyecto de infraestructura y restauración ambiental estará dividida en 14 unidades funcionales y contempla la construcción de dos compuertas para regularizar el ingreso de caudales líquidos y sólidos, así como para controlar las inundaciones y la intrusión salina.
Como parte de esta iniciativa, también se realizarán intervenciones del dragado para mantener el ancho y la profundidad del Canal.
A eso se suma la restauración de los ecosistemas de los Parques Nacionales Naturales Santuario de Fauna y Flora El Corchal ‘El Mono Hernández’ y Corales del Rosario y San Bernardo.
A principios de octubre, Carlos Rosado, director de asuntos gubernamentales y relaciones públicas de Sacyr Concesiones Colombia, empresa matriz de la concesionaria Ecosistemas del Dique, adelantó a Valora Analitik que las obras están previstas para comenzar a principios de 2027, después de que se firmara este nuevo otrosí y se concrete el cierre financiero del proyecto en diciembre.
Cabe recordar que, de acuerdo con datos de la ANI, esta iniciativa estima una inversión total de $3,25 billones; distribuidos en $2,34 billones de Capex (obra) y $0,91 billones de Opex (operación y mantenimiento). Las cifras están expresadas en pesos constantes de diciembre de 2020.
—