En un entorno económico global marcado por una mayor exigencia regulatoria, volatilidad financiera y estándares cada vez más rigurosos en materia de revelación y gobierno corporativo, la estandarización de la información contable y financiera se ha consolidado como un activo estratégico para los grandes grupos empresariales de América Latina.
Bajo esa premisa, Grupo Aval desarrolla la octava edición de la Academia NIIF Aval, un espacio técnico de actualización y formación especializada que se ha posicionado como uno de los encuentros de referencia en la agenda financiera y contable del país y la región.
Durante cada jornada, el evento congrega a cerca de 1.000 profesionales del sector —más de 300 de manera presencial en Bogotá y más de 600 conectados de forma virtual— procedentes de Colombia, Chile, Perú, Panamá, Barbados y los distintos mercados de Centroamérica en los que opera el conglomerado a través de BAC.
Academia NIIF: alcance transversal e impacto en las organizaciones
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Lo que nació en 2019 como una iniciativa interna de actualización normativa, con una convocatoria inicial de 100 asistentes presenciales y 200 virtuales, ha multiplicado por más de tres su alcance diario. Antes de esta octava edición, la Academia ya registraba un histórico superior a los 4.500 profesionales capacitados.
Por su parte, cabe resaltar que uno de los factores que distingue a la Academia NIIF Aval frente a otros foros corporativos es su alcance transversal dentro del ecosistema empresarial del Grupo.
Más allá de sus entidades financieras tradicionales —como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Corficolombiana y Porvenir—, la agenda incorpora de manera activa a profesionales de compañías que hacen parte de su portafolio de inversiones en sectores reales y de servicios, enriqueciendo así la discusión técnica alrededor de la consolidación de estados financieros y las particularidades contables de industrias diversas.
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Agenda atractiva y detalles del encuentro
Durante las sesiones académicas de esta octava edición, los equipos de contabilidad, finanzas, impuestos, auditoría, riesgo y control interno analizan las principales novedades regulatorias en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia y el mundo, así como los retos operativos en materia de reporte, trazabilidad de datos y calidad de la información frente a inversionistas, firmas auditoras y entes de supervisión.
La agenda también pone sobre la mesa la transformación tecnológica de las áreas contables y financieras, el impacto de las nuevas exigencias de revelación en la toma de decisiones corporativas y las mejores prácticas internacionales para garantizar la oportunidad y consistencia de los reportes en organizaciones de alta complejidad operativa.
Su relevancia radica en que, para un conglomerado financiero con presencia multilatina y más de un centenar de sociedades subsidiarias y vinculadas, la armonización contable trasciende el cumplimiento normativo.
En la práctica, representa la columna vertebral para la planeación financiera, la gestión integral de riesgos, la eficiencia en los procesos de consolidación y la comparabilidad de los resultados en jurisdicciones con marcos supervisores distintos.