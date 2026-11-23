Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, recibió esta noche el Premio Bravo al CEO del Año 2026, distinción entregada por el Council of the Americas (COA) en el marco de la 31.ª edición de los Bravo Business Awards, realizada en el Loews Hotel Coral Gables de Miami.
El galardón reconoce el liderazgo de Alvo en la transformación de Latam durante uno de los períodos más complejos en la historia de la industria aérea, la pandemia del covid-19. Desde que asumió como CEO en marzo de 2020, condujo a la compañía a través de una profunda reestructuración financiera, sentando las bases para fortalecer su resiliencia y crecimiento de largo plazo.
Bajo su liderazgo, Latam alcanzó su mejor desempeño financiero hasta la fecha, aceleró su transformación digital y avanzó en eficiencia operacional.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Destacado: Latam Airlines Colombia confirma planes de crecimiento en el país y pide slots para sumar aviones
“Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento, que refleja el compromiso y la resiliencia de las más de 44.000 personas que forman parte del grupo LATAM. Cuando asumí como CEO, en marzo de 2020, nuestra industria enfrentaba uno de sus momentos más desafiantes. Juntos atravesamos una profunda reestructuración financiera y sentamos las bases para construir una compañía más sólida y resiliente. Hoy, Latam alcanza el mejor desempeño financiero de su historia, mientras avanza en su transformación digital y en la eficiencia operacional. Comparto este reconocimiento con todas las personas que han sido parte de este camino y que siguen contribuyendo a construir el futuro de Latam”, dijo Roberto Alvo durante la premiación.
El premio se suma a otras distinciones recibidas por Alvo y por Latam durante 2026. El propio CEO fue reconocido en la categoría de Aviación Comercial de los Laureate Awards de Aviation Week Network, que destacó que, bajo su liderazgo, Latam emergió de su reestructuración financiera “más fuerte y más competitiva”. A nivel corporativo, Latam fue elegida “Aerolínea del Año” por Air Transport World (ATW) —primera aerolínea latinoamericana en recibir esta distinción— y reconocida por Skytrax por séptimo año consecutivo como “Mejor Aerolínea de Sudamérica”.
En los World Travel Awards 2026, la compañía fue nombrada “Aerolínea Líder de Sudamérica” por undécimo año consecutivo. En carga, Latam Cargo obtuvo por segundo año consecutivo el premio Cargo Airline of the Year de Air Cargo News, siendo la primera aerolínea sudamericana en lograrlo dos años seguidos.
Destacado: Entrevista | Latam Cargo apuesta por Colombia con inversión para triplicar su operación en Bogotá