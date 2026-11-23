La alerta de la Contraloría General de la República sobre los retrasos, la falta de personal y las obras pendientes de la Primera Línea del Metro de Bogotá derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía. La acción busca establecer si las situaciones advertidas por el organismo de control podrían configurar irregularidades con implicaciones legales.
La Red de Defensa Ciudadana solicitó al ente acusador investigar posibles sobrecostos, incumplimientos contractuales y decisiones relacionadas con la ejecución del proyecto, tomando como referencia las advertencias formuladas por la Contraloría el pasado 11 de noviembre.
Según la denuncia, la construcción enfrenta un déficit cercano a los 1.500 trabajadores, actividades que no estarían terminadas para el inicio de las pruebas del sistema y 614 advertencias dirigidas al concesionario Metro Línea 1 durante septiembre y octubre.
Recibe nuestro boletín en tu correo
En respuesta a la falta de personal especializado, la Empresa Metro de Bogotá proyecta incorporar aproximadamente 1.500 técnicos chinos de manera acumulada hasta septiembre de 2027. La entidad explicó que esta decisión obedece a las dificultades para encontrar trabajadores colombianos con experiencia en determinados oficios requeridos para la construcción.
La empresa señaló que el proyecto atraviesa una etapa de alta demanda de mano de obra especializada, debido a la ejecución simultánea de actividades en el viaducto, el patio taller, las estaciones, las redes de servicios públicos, el espacio público y los sistemas metroferroviarios.
No obstante, este sería uno de los puntos que deberá revisarse por el costo de la contratación de personal procedente de China, estimado en US$10 millones. La Contraloría busca determinar si este desembolso está contemplado dentro del contrato vigente o si implicaría recursos adicionales para el proyecto.
Recomendado: Línea 3 del metro de Bogotá ya tiene recorrido definido
La denuncia también pone bajo revisión el estado de la malla vial y del espacio público en los alrededores de las estaciones, cuya ejecución podría no estar concluida para el inicio de las pruebas, con posibles efectos sobre los accesos y la conexión con TransMilenio.
Otro aspecto corresponde a las redes de servicios públicos, cuya extensión pasó de 130 a 320 kilómetros. Este incremento implicaría ajustes presupuestales y la necesidad de establecer de dónde provendrían los recursos para cubrir las obras.
Asimismo, se solicita examinar las modificaciones contractuales que permiten flexibilizar los plazos de ejecución y determinar sus posibles efectos sobre la aplicación de sanciones por incumplimientos.
Aunque el avance general de la Primera Línea del Metro alcanza 84,68%, los sistemas y equipos todavía tienen más de la mitad de sus trabajos pendientes. La malla vial y el espacio público registran menos de 25% de ejecución, mientras que las estaciones 11 y 15 apenas comienzan sus obras.