Ternium avanza en la tercera fase de expansión de su complejo industrial en Pesquería, Nuevo León (México), con una inversión de US$4.000 millones que contempló la incorporación de cinco nuevos procesos productivos y la construcción de una acería, uno de los proyectos más relevantes de la compañía en la región.
Valora Analitik fue uno de los medios invitados para un recorrido por el lugar, dónde César Jiménez, presidente de Ternium México, explicó que la inversión comenzó en 2023 y tiene previsto finalizar en febrero de 2027, representando así la etapa de mayor escala que ha desarrollado Ternium en su historia, y ha contado con la participación de alrededor 7.500 trabajadores.
“Esta etapa tres es la más grande que ha hecho Ternium en toda su historia”, destacó el presidente.
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La iniciativa también contempla un incremento en la generación de empleo, pues una vez que estén en operación todos sus proyectos, el complejo pasará de contar con cerca de 1.000 empleados directos a aproximadamente 3.000, además de sumar alrededor de 1.000 empleos indirectos.
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Acería de Ternium producirá 2,6 millones de toneladas de planchón al año
Es así como la nueva acería se convierte en el componente más importante de esta tercera fase, que está prevista para iniciar operaciones en febrero de 2027 y tendrá una capacidad de producción de 2,6 millones de toneladas de planchón al año.
La instalación integrará el proceso de fabricación desde el mineral de hierro hasta la producción de planchón, que posteriormente alimentará el molino de laminación en caliente que ya opera en el complejo industrial.
“Es la más automatizada. Estamos comprando la última tecnología que existe en el mundo para fabricar acero y tiene una parte importante de su operación remota, para las actividades más complejas, hay robots que son los que van a hacer las operaciones para alejar a la gente del riesgo”, explicó Jiménez.
Adicional a eso, uno de sus principales diferenciales será su desempeño ambiental. La planta utilizará tecnología de reducción directa de hierro de Tenova HYL, desarrollada en México, que permite capturar parte del CO2 generado durante el proceso productivo y comercializarlo para otros usos industriales.
“Es una planta pensada en todos los temas ambientales y está preparada para el futuro, porque esta tecnología que tenemos funciona con gas natural que hoy es el mejor agente energético para generar menos CO2”, aclaró Jiménez.
El complejo también contará con un domo con capacidad para almacenar 400.000 toneladas de mineral de hierro, equivalente a cerca de 45 días de operación, una infraestructura que permitirá mantener cubiertas las materias primas y reducir las emisiones de polvo.
Otro de los aspectos destacados es que la tecnología instalada está preparada para utilizar hidrógeno verde cuando exista disponibilidad de este energético a escala y a precios competitivos, en reemplazo del gas natural que utiliza actualmente.
Las dos primeras fases de inversión de Ternium en Pesquería
La expansión del complejo industrial comenzó en 2010, cuando Ternium llegó a Pesquería para desarrollar su primer proyecto construido desde cero. La compañía destacó que esta experiencia le permitió diseñar y seleccionar directamente la tecnología de sus instalaciones.
La primera fase representó una inversión cercana a US$2.145 millones y contó con la participación de aproximadamente 3.000 trabajadores durante su construcción. Esta etapa contempló un molino de laminación en frío, con capacidad para producir 1,6 millones de toneladas al año, y líneas de terminación de acero frío.
También incluyó una línea de galvanizado para la industria automotriz, desarrollada mediante una empresa conjunta con la japonesa Nippon Steel, denominada Tenigal, que tiene capacidad para producir alrededor de 470.000 toneladas anuales.
Una vez entraron en operación estas instalaciones, el complejo generó 600 empleos directos y 450 indirectos. Además, permitió comenzar a sustituir importaciones de productos de acero que anteriormente no se fabricaban en México.
Posteriormente, entre 2017 y mayo de 2020, Ternium desarrolló la segunda fase, con una inversión de US$1.300 millones y la participación de unos 5.500 trabajadores en su construcción.
Esta etapa incorporó un molino de laminación en caliente, con capacidad de 4,4 millones de toneladas anuales, una segunda línea de galvanizado de 400.000 toneladas y una línea de acero pintado de 150.000 toneladas.
Con su puesta en marcha, los empleos directos del complejo pasaron de 600 a 1.000, mientras que los indirectos aumentaron de 400 a 650.
Pesquería también creció con la expansión industrial
El desarrollo de Ternium en Pesquería también ha tenido efectos en la transformación económica y demográfica del municipio.
Jiménez explicó que, cuando la compañía llegó en 2010, la localidad tenía cerca de 20.800 habitantes, menos de 100 empresas instaladas y ventas empresariales conjuntas por aproximadamente US$15 millones anuales.
No obstante, 15 años después, el municipio registra cerca de 200.000 habitantes, alrededor de 400 empresas y ventas anuales cercanas a US$3.000 millones.
La población económicamente activa también pasó de una tasa de ocupación inferior al 50 % a cerca del 67 %, según las cifras presentadas por el presidente de Ternium México.
Para la compañía, el crecimiento de las comunidades donde opera hace parte de su estrategia de expansión industrial. “Es muy importante para Ternium siempre buscar el desarrollo de las comunidades donde operamos. Que no sea nada más el crecimiento de la empresa, sino que la comunidad crezca con nosotros”.