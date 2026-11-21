Qurable, la plataforma de lealtad y relacionamiento con clientes nativa en inteligencia artificial, llega a Colombia con una propuesta que permite a organizaciones de cualquier industria, desde bancos y telcos hasta retail, estaciones de servicio, aerolíneas y restaurantes, operar sus programas de lealtad con servicios digitales completamente agentizados.
Y es que, según expertos, hoy la mayoría de los programas de lealtad funcionan igual que hace veinte años: el cliente acumula puntos, los olvida y la marca lo pierde.
Para cambiar eso, la plataforma de Qurable usa agentes de IA que analizan en tiempo real cada compra y cada interacción del cliente, y deciden por sí mismos cuál es la mejor acción en el momento justo: un beneficio, un cashback o una recompensa personalizada.
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Las decisiones de fondo, como el presupuesto, los objetivos y los cambios con impacto económico, siempre las aprueba el equipo de cada empresa. Para las organizaciones, esto significa programas de fidelización que operan las 24 horas, con agentes que toman decisiones de manera autónoma y en tiempo real, y que convierten cada transacción en una oportunidad para retener al cliente.
“Queremos que las organizaciones colombianas fidelicen a sus clientes con agentes de inteligencia artificial que trabajan las 24 horas, con la confianza de un equipo que conoce el mundo enterprise”, afirmó Germán Borromei.
Inversiones y otros anuncios de la plataforma
Qurable invertirá US$5 millones para instalar en Bogotá un hub de operación desde el cual atenderá a Ecuador, Centroamérica, el Caribe, México, Perú y otros países de Latinoamérica.
Al frente de la operación regional, con sede en Colombia, está Germán Borromei, inversor de Qurable desde sus inicios, con una larga trayectoria corporativa. Ocupó varios cargos en Microsoft y desarrolló una extensa carrera en Oracle, donde fue gerente general durante más de cinco años a cargo de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y en los últimos cuatro años lideró desde Bogotá las operaciones de Colombia y Ecuador.
El lanzamiento coincide con la visita a Bogotá de dos de los socios fundadores, Federico García y Sergio Borromei, que estarán en Colombia esta semana para acompañar la llegada de Qurable al país.
“Colombia tiene una ubicación espectacular: está en el centro del continente y conecta con todas nuestras geografías. Si a eso le sumas el talento colombiano, es el lugar ideal para seguir desarrollando nuestra presencia regional”, señaló Federico García, CEO de Qurable.
Otro factor relevante es la seguridad. Su equipo fundador trae años de experiencia liderando áreas de prevención de fraude en una de las mayores plataformas de comercio electrónico de la región, y esa trayectoria se trasladó al diseño de la plataforma para proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos de los clientes.
La experiencia del equipo de Qurable en el mundo enterprise respalda la robustez y la seguridad de la plataforma, que ya opera en más de seis mercados de América Latina.
Entre sus clientes están una de las mayores redes de estaciones de servicio del mundo, uno de los principales grupos bancarios internacionales, aerolíneas, cadenas de restaurantes con presencia en varios países y fintechs líderes de la región.
Además, gracias a su alianza con Pomelo, bancos y fintechs pueden activar programas de lealtad y cashback directamente en el momento del pago con tarjeta.