La Agencia Nacional de Infraestructura anunció la puesta en operación 106 kilómetros de vía entre Garzón, Pitalito y San Agustín, correspondientes a la Unidad Funcional 4 del proyecto Santana – Mocoa – Neiva.
Con una inversión de $376.843 millones, la entrega comprende la rehabilitación de 101 km de vía existente, la variante de Timaná de 3,7 km y un tercer carril de 1 km en La Jagua.
Así, queda en servicio el corredor completo entre Neiva y San Agustín, “que beneficia con mejor movilidad a los habitantes, transportadores, comerciantes y visitantes del sur del país”, mencionó la ANI.
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Por otra parte, el proyecto, de 456 km y una inversión total de $2,1 billones, alcanza un avance del 94,66 % y presenta más de 1.800 empleos activos. De ese total, ya están en operación 276 km. Sus obras benefician a más de 3 millones de habitantes en 16 municipios de Huila, Cauca y Putumayo.
“La puesta en operación mejora la movilidad entre Garzón, Pitalito y San Agustín, impulsa el turismo, fortalece el comercio y consolida un corredor estratégico para la integración de Huila, Cauca y Putumayo con el Ecuador”, resaltó la concesión.
Y agregó que reduce el trayecto entre Bogotá y Quito de 26 a 20 horas, conectando el interior del país con el Ecuador a través del Putumayo.
También avanzan las obras de Pericongo. La solución vial tendrá 1,4 km, con dos viaductos de 280 metros sobre el río Magdalena. Las intervenciones preliminares iniciarán en la primera semana de diciembre de 2026 y la entrega está prevista en un plazo máximo de 28 meses. Adicionalmente, la ANI priorizó siete puntos de movilidad y seguridad vial solicitados por la comunidad: los accesos a la Terminal de San Agustín y al cruce hacia Isnos, el cruce de Bruselas, y puentes peatonales en Pitalito, Timaná, Altamira y Neiva. A esto se suma la construcción de un nuevo puente vehicular sobre el río Arenoso.
Finalmente, en San Agustín, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, se ejecutará la reposición del alcantarillado y la rehabilitación de la vía urbana.