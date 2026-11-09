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Metro de Bogotá está cambiando el mercado inmobiliario: esto cuesta comprar vivienda cerca de las estaciones

La distancia respecto a las estaciones también sería un factor relevante para la valorización.

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Metro de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

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La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá empieza a tener efectos en el mercado inmobiliario de la capital. Los sectores cercanos a su trazado registran incrementos en los precios de venta de vivienda superiores al promedio de la ciudad, un comportamiento que estaría asociado con las expectativas de mejora en la conectividad y los cambios que generará la entrada en operación de este sistema de transporte.

De acuerdo con un análisis de Fincaraiz, los inmuebles en venta ubicados a menos de un kilómetro del recorrido del Metro presentaron un aumento anual cercano al 12 % en el precio del metro cuadrado. En el resto de Bogotá, la variación fue de aproximadamente 5 %. Esto evidencia que las propiedades situadas en el corredor registran un crecimiento superior al doble frente a otras zonas de la capital.

Los precios, sin embargo, varían según la localidad. En Bosa y Kennedy, el metro cuadrado se cotiza alrededor de $3,7 millones, mientras que en Puente Aranda y Antonio Nariño alcanza los $4,7 millones. En Los Mártires y Santa Fe llega a $7 millones, y en Teusaquillo y Chapinero supera los $8,3 millones.

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En el mercado de arrendamientos, el comportamiento es distinto. Para apartamentos de dos habitaciones, los cánones mensuales comienzan en $1,1 millones en Bosa y se ubican en $1,4 millones en Kennedy y Puente Aranda. En Teusaquillo ascienden a $3,1 millones y en Chapinero llegan a $3,7 millones.

Además, los arriendos en las zonas cercanas al trazado del Metro aumentaron cerca de 6 %, por debajo del 7 % registrado en el conjunto de Bogotá.

Metro de Bogotá
Foto: Empresa Metro de Bogotá

Demanda de arriendos y tiempos de comercialización

La demanda de alquiler también muestra diferencias frente al comportamiento general de la ciudad. Según Fincaraiz, el 64 % de los contactos recibidos por los inmuebles ubicados cerca del corredor corresponde a solicitudes de arrendamiento, mientras que en el resto de Bogotá esta proporción es del 51 %. A esto se suma que cada propiedad en estas zonas recibe, en promedio, un 30 % más de contactos al mes.

Los apartamentos de una habitación concentran el 55 % de las consultas relacionadas con arriendos y el 36 % de las búsquedas de inmuebles para compra.

En cuanto a los tiempos de comercialización, Bosa, Kennedy y Puente Aranda registran operaciones de arrendamiento que suelen concretarse en menos de un mes. Por el contrario, las viviendas en venta de Los Mártires y Santa Fe pueden tardar alrededor de siete meses en encontrar comprador.

En promedio, los anuncios de venta permanecen publicados durante 131 días en el corredor del Metro, frente a los 117 días que registran las demás zonas de Bogotá.

La distancia respecto a las estaciones también sería un factor relevante para la valorización. De acuerdo con el análisis, las viviendas ubicadas entre 500 y 800 metros de estos puntos, equivalentes a recorridos de cinco a diez minutos a pie, podrían presentar mejores condiciones. En cambio, los inmuebles situados a menos de 500 metros del viaducto tienen precios por metro cuadrado inferiores, posiblemente debido a las afectaciones ocasionadas por las obras.

Con un avance superior al 80 % y la entrada en operación comercial proyectada para 2028, la Primera Línea del Metro podría incidir en las decisiones de compra e inversión inmobiliaria. Sin embargo, la valorización de cada sector también dependerá de factores como la seguridad, la actividad comercial, la oferta educativa y la conexión con otros sistemas de transporte.

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