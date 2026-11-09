Estos son los megaproyectos de trenes, carreteras y aeropuertos que Colombia busca financiar en Milagro Week en EE. UU.

El Gobierno Nacional presentó un portafolio de 132 proyectos que buscarán atraer inversión pública y privada durante la primera edición de Milagro Week, que se desarrolla en Nueva York.
El banco de proyectos reúne iniciativas de diferentes sectores económicos y regiones del país. Además, la información se actualiza con nuevas propuestas para facilitar su consulta por parte de potenciales inversionistas.
En materia de movilidad e infraestructura, uno de los proyectos más ambiciosos es el Corredor Férreo Interoceánico, que retoma una propuesta impulsada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La iniciativa busca conectar los municipios de Cúpica, en Chocó, y Turbo, en Antioquia, con una inversión estimada de $28 billones.
Recibe nuestro boletín en tu correo
En este mismo sector se encuentran el Tren del Pacífico, con un costo de $18 billones; el Corredor Buenaventura-Palmira, por $22 billones; la Línea Férrea Villavicencio-Puerto Gaitán, en Meta, por $16,6 billones, y Puerto Progreso Urabá, cuya inversión asciende a $4,4 billones.
El portafolio también incluye los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la línea 4 del metro de Bogotá, que contempla un corredor metroferroviario entre las localidades de Usaquén y Suba por US$15,14 millones.
A esta iniciativa se suman el RegioTram del Norte, un corredor de 50 kilómetros que conectará a Chía, Cajicá y Zipaquirá con Bogotá. El proyecto contempla 17 estaciones de pasajeros y un patio de mantenimiento, con una demanda estimada de 190.000 usuarios diarios. Su inversión está calculada en US$2.600 millones.
Otro proyecto es el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, que busca integrar a Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí mediante un sistema de transporte regional. Su costo estimado es de US$1.626 millones.
En infraestructura aeroportuaria aparecen varias iniciativas, entre ellas la IP Aeropuertos de Suroccidente (Aeropuerto de Cali), con una inversión de US$1.167 millones; la iniciativa privada Puerta de Oro-Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, por US$214 millones; y el proyecto El Dorado Max, que busca ampliar la capacidad del aeropuerto de Bogotá en el corto y mediano plazo, con recursos estimados en US$2.595 millones.
También figura la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena de Indias (nuevo aeropuerto para la ciudad del Caribe), con una inversión proyectada de US$1.209 millones.
En infraestructura vial, el banco incluye la IP Conexión Centro, que contempla intervenciones en los corredores Armenia-Pereira-Manizales (que remplazaría Autopistas del Café), con una inversión de US$929 millones.
Asimismo, aparece la concesión 5G Boquerón-El Tablón, que completaría la doble calzada de la vía Bogotá – Villavicencio en su primer tramo y que prevé inversiones por US$1.089 millones.
A esta lista se suma la APP Villeta-Guaduas, que contempla la construcción de 18 kilómetros de doble calzada y el mejoramiento de otros tramos, con una inversión de US$1.190 millones.
En materia de transporte fluvial, el Gobierno incluyó el proyecto de navegabilidad del río Meta mediante una asociación público-privada (APP). La iniciativa contempla intervenciones en 860 kilómetros del afluente, con sistemas de navegación satelital, estaciones de monitoreo y dragados. Su costo estimado es de US$61,2 millones.
Además, el portafolio contempla el Tren de Facatativá-Girardot, el Tren Regional del Caribe y el Tren Multipropósito de Antioquia.
Otras iniciativas que aparecen en el listado son la ALO Norte y la ALO Centro, así como Vías del Altiplano, una asociación público-privada de iniciativa privada para ampliar, operar y mantener el corredor vial Medellín-Bogotá.
Proyectos de energía y servicios
En el sector energético, el Gobierno presentó el portafolio renovable Caribe-Grupo Energético Colombiano, que reúne tres plantas solares fotovoltaicas con una capacidad de 70 MWp y un parque eólico de 96 MW, para un total de 166 MW.
Según la información del proyecto, las iniciativas solares están listas para construcción, mientras que el parque eólico se encuentra en una fase avanzada de desarrollo.
Por otra parte, en el sector de servicios se destaca el proyecto de gestión sostenible de subproductos de construcción y demolición en la Región Pacífico, con una inversión estimada de US$23 millones.
La iniciativa busca implementar la primera planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición en Cali, mediante un esquema de asociación público-privada.
Esta lista será discutida desde el 16 al 19 de noviembre en Nueva York. La iniciativa tendrá como aliados a J.P. Morgan que estará a cargo del componente de infraestructura y transporte. Por otro lado, Citi se encarga de energía, hidrocarburos y minería; Atlantic Council, de tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; y U.S. Chamber of Commerce, de industria farmacéutica, agroindustria, turismo y otros sectores productivos.
—