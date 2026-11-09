Sector fiduciario plantea movilizar capital privado para la reconstrucción y el desarrollo del país

Las sociedades fiduciarias administran cerca de $1.200 billones en activos, un volumen que equivale a tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. En medio de los desafíos fiscales, las necesidades de inversión y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el sector busca reafirmar su papel como articulador de recursos para el desarrollo de proyectos de largo plazo.
Ese será uno de los ejes del XIII Congreso de la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), que se realizará el 9 y 10 de noviembre en Bogotá. En entrevista,Germán Arce, presidente del gremio, explicó los temas que marcarán la agenda del encuentro, las señales que necesita el país para recuperar la confianza de los inversionistas y las oportunidades que identifica la industria para movilizar ahorro y capital privado.
¿Cuáles son los temas principales que Asofiduciarias espera poner sobre la mesa en su próximo congreso?
Nuestro congreso número 13 se realizará el 9 y 10 de noviembre en Bogotá, en el Hotel Hilton. La expectativa es desarrollar varias conversaciones alrededor de los principales desafíos que enfrenta el país.
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El primer bloque parte del entorno macroeconómico, la situación fiscal y monetaria. Para ello, tendremos invitadas a las autoridades y a analistas del mercado y economistas, con el propósito de discutir cuál es el estado de la economía y de las finanzas públicas.
A esto se suma la reciente llegada de la Ley de Rescate Económico, que inevitablemente tendremos que abordar. Queremos entender qué plantea y cuáles son sus implicaciones.
El segundo bloque, por otro lado, estará dedicado a la reconstrucción. Con la ocurrencia del terremoto y sus efectos sobre el plan de desarrollo y la priorización de los proyectos de inversión, decidimos incorporar este tema en la agenda.
¿Y desde qué perspectiva se abordará esta conversación?
La reconstrucción es un desafío para cualquier gobierno, pero también representa una oportunidad para algunos sectores. Queremos reunir a todos los actores, desde fundaciones que están interviniendo en este proceso hasta autoridades locales y banca multilateral, para plantear una conversación orientada a encontrar soluciones, estructuras y mecanismos que permitan canalizar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas.
Dentro de este mismo bloque, aunque lo abordaremos durante el segundo día, también discutiremos los efectos sobre el tejido empresarial. Tendremos invitados del Consejo Gremial y de las cámaras de comercio para hablar de los impactos en el sector y de la reconstrucción de las empresas que también resultaron gravemente afectadas por el terremoto.
En la agenda del congreso también habrá espacio para discutir los cambios regulatorios del sector fiduciario. ¿Qué implicaciones tienen estas nuevas reglas para la industria?
La industria fiduciaria está viviendo un momento especial por cuenta del desarrollo normativo del negocio. Este año salió una norma en la que llevamos muchos años trabajando con las autoridades y que todavía está en fase de reglamentación.
Queremos discutir los impactos de la norma que ya salió, la que está en construcción y las oportunidades que abre contar con un marco normativo mucho más claro.
El sector fiduciario reconoce que responde por las obligaciones de los servicios que presta, pero también hay actividades en las que cumple una función instrumental y por las cuales no puede asumir responsabilidades que no le corresponden.
¿Qué mensaje busca transmitir la industria fiduciaria al Gobierno, los inversionistas y el sector empresarial en un momento clave para la economía colombiana?
En conjunto, con este congreso queremos conectar todas estas conversaciones: los desafíos monetarios, fiscales y económicos, la reconstrucción vinculada al Plan Nacional de Desarrollo, la discusión regulatoria y el papel del sector fiduciario en la solución de estos problemas. Al final, esperamos que sea un espacio de diálogo entre el Gobierno, el sector privado, los inversionistas y el sector productivo.
Desde nuestro propósito, nos entendemos como articuladores de negocios y promotores del ahorro y la inversión. Esa función dentro del ecosistema económico debe contribuir a resolver situaciones complejas como las que dejó el terremoto y a facilitar la implementación del próximo Plan de Desarrollo.
Entonces, queremos poner nuestro grano de arena en la discusión sobre cómo juntamos todas estas voluntades y diseñamos proyectos que ayuden al país a transitar por esta coyuntura y aprovechar las oportunidades que se presentan.
En el contexto de la ley de rescate económico y de los retos fiscales que enfrenta el país, ¿qué condiciones necesita recuperar la economía colombiana para restablecer la confianza de los inversionistas?
Si uno mira las cifras, veníamos de una tasa de inversión cercana al 24 % hace una década y hoy estamos en el 16 %. Es decir, este mismo país, con las mismas oportunidades y desafíos, antes era capaz de jalonar muchos más recursos de inversión, tanto pública como privada.
Si no somos capaces de recuperar esa capacidad de inversión, será muy difícil que la economía crezca por encima del 3,5 %. Incluso crecer por encima del 3 % ya es complicado. Por eso, un eje esencial de la discusión es qué señales pueden enviar tanto el Estado como los particulares para recuperar el ritmo de inversión.
Claramente, la situación fiscal hace muy difícil pensar que el gran jalonador será la inversión pública, por los niveles de déficit y los compromisos que tiene el Estado. En consecuencia, movilizar recursos privados se vuelve una prioridad.
La ley de rescate económico, por ejemplo, trae consigo señales en materia de estabilidad. Creo que ese es uno de los atributos más importantes: los inversionistas necesitan reglas estables. Necesitan condiciones que les permitan traer capital, pero, sobre todo, que no cambien cada dos años, porque cuando uno asume un compromiso a 20 o 30 años, necesita saber en qué cancha está jugando y bajo qué reglas va a operar.
¿Estas condiciones son suficientes para competir por el capital internacional? Eso será parte del debate, pero considero que hay una señal clara de la administración entrante y que es positiva para el mercado.
Las sociedades fiduciarias administran cerca de $1.200 billones en activos. ¿Qué refleja este volumen de recursos sobre el papel que tiene el sector fiduciario en la economía?
El último dato es que estamos llegando a los $1.200 billones. La cifra de septiembre da cuenta de $1.197 billones, así que, por ley de redondeo, estamos en $1.200 billones. Esto equivale a tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Toda esa plata es líquida? No. Hay recursos en fondos de inversión, fondos de capital privado, recursos de la seguridad social y ahorro territorial. La multiplicidad de actividades que desarrollamos está bastante distribuida entre infraestructura, sector inmobiliario y otros frentes. Sin embargo, esa cifra da cuenta de la confianza que tienen los sectores productivos en utilizar vehículos fiduciarios para gestionar proyectos, ahorro e inversión.
Para hacerse una idea, el sector ha tenido una dinámica de crecimiento del 11,3 % en los últimos 12 meses. Hemos crecido a dos dígitos en los últimos años, manteniendo un ritmo muy por encima del de la economía, lo cual es positivo.
La industria fiduciaria administra dos de cada tres pesos que el mercado entrega a un tercero, y nuestra actividad consiste precisamente en administrar recursos de terceros, es decir, de personas que confían sus ahorros o sus proyectos para que los ayudemos a gestionar. Estamos hablando de 2.750.000 clientes, de los cuales casi dos millones son personas naturales, y aproximadamente 25.000 negocios vinculados a todo tipo de actividades.
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De cara a los próximos años, ¿en qué sectores identifica las mayores oportunidades para que la industria fiduciaria movilice recursos privados y contribuya al desarrollo de nuevos proyectos?
Yo siempre digo que esto es como una miscelánea: aquí se hacen muchas cosas, se ponen botones y se cogen dobladillos. Hay sectores cuyas dinámicas dependen más del impulso público.
Por ejemplo, la infraestructura pública, que comprende todo el sistema de concesiones, requiere señales muy claras de los gobiernos. Por eso vemos allí una oportunidad importante. Pero también hay una parte grande de la actividad que no depende de los gobiernos, es decir, cuyos recursos provienen del sector privado. Es el caso de muchas iniciativas asociadas al turismo y de buena parte de los proyectos del sector agrícola.
En esos frentes también creemos que podemos contribuir con la gestión profesional de los recursos para que los proyectos que originan los sectores económicos se conviertan en realidad en el mediano y largo plazo.
El sector está en una posición muy estratégica, pero también tiene que entender cuáles serán las prioridades de la nueva administración y dónde estará el capital privado.
Vemos un impulso importante en infraestructura energética, especialmente en todo lo relacionado con el sector eléctrico y la transmisión, donde hay expectativas de que ingresen recursos privados. También están los sectores de hidrocarburos y minería, que son grandes jalonadores de inversión en activos de capital, sobre todo de capital extranjero.
En todos esos frentes creemos que puede haber oportunidades si somos capaces de organizarnos y enviar señales claras de política, tributarias, de estabilidad y regulatorias. La gente necesita saber bajo qué reglas está operando.
¿Cuáles son los retos para democratizar el acceso a los instrumentos de inversión y lograr que una mayor proporción del ahorro nacional financie el desarrollo del país?
Para ser muy franco, no creo que haya grandes obstáculos de acceso. Este es un país con una baja tasa de ahorro. Entonces, tenemos un problema macroeconómico: ¿qué capacidad tenemos de generar ahorro privado?
Hoy tenemos productos desde los de más bajo riesgo, a los que se puede ingresar con aportes muy pequeños. Desde $10.000 se pueden comprar unidades de participación de un fondo de inversión colectiva.
Por eso, considero que el problema no es de acceso, sino de capacidad de generar ahorro. Es decir, que la economía produzca suficiente dinero para que las personas puedan ahorrar: en el corto plazo para sus proyectos, pensando en el largo plazo o para complementar su pensión, de acuerdo con las condiciones de la reforma pensional actual.
Generar capacidad de ahorro es esencial, pero esa es una tarea que depende mucho de la macroeconomía y de los incentivos para que las personas ahorren.
El otro asunto, que tiene más que ver con la función del mercado de valores y de capitales, es la capacidad de los sectores de estructurar proyectos financiables en los que se pueda incorporar ahorro público y privado. Entonces, también está la discusión sobre qué tipo de oferta de valor somos capaces de construir, entre todos los agentes del mercado, para conectar las expectativas de ahorro con las necesidades de inversión de largo plazo.
El país necesita ser capaz de financiar su aparato productivo. Quienes somos agentes del mercado de valores y del mercado de capitales tenemos la responsabilidad de ayudar a que se genere ahorro, pero también a que ese ahorro se convierta en proyectos que mejoren el perfil de crecimiento de la nación en el largo plazo.
La idea es construir un ciclo virtuoso. Creo que ese es el tono de la conversación que se está dando actualmente y esperamos que un espacio como el congreso ayude a complementarla, incorporar nuevos elementos, traer proyectos y llevarla un poco más allá de la teoría.
¿Qué papel puede jugar la educación financiera para que las nuevas generaciones conozcan la importancia del ahorro y se animen a utilizar instrumentos de inversión?
Es fundamental. Si no somos capaces de explicarles, especialmente a los jóvenes, que todavía tienen un horizonte largo de inversión y pueden aprovechar los beneficios de lo que en finanzas llamamos interés compuesto, difícilmente van a entender por qué es importante empezar a ahorrar desde etapas muy tempranas.
Un peso a 20 años puede tener un valor importante. Por eso, necesitamos explicarles a las personas la importancia de comenzar a ahorrar desde jóvenes.
Uno no puede tomar la decisión sobre cómo va a financiar su pensión cuando está a un par de años de pensionarse. En ese momento, ni tiene la misma capacidad de ahorro ni ha capitalizado durante suficiente tiempo los recursos que le permitan generar un flujo de caja para complementar la pensión a la que puede acceder, cumpliendo las condiciones legales de edad y número de semanas que exige el sistema colombiano.
Creo que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todo el sector financiero, no solamente al fiduciario, tenemos una responsabilidad enorme de explicarle a la ciudadanía la importancia del ahorro y, particularmente, del ahorro para la vejez. Esto pasa por la educación financiera, pero también por la capacidad de ofrecer productos sencillos, que las personas entiendan y puedan utilizar para canalizar sus ahorros.
Además, ese ahorro puede convertirse en una fuente de financiación para los grandes proyectos que necesita la economía. Así, las personas también pueden beneficiarse de que esos proyectos se desarrollen, generen rentas en el largo plazo y contribuyan a capitalizar sus ahorros.
Por eso, considero fundamental el papel de todos los agentes del mercado en educar a la ciudadanía y poner a su alcance instrumentos que le permitan alcanzar sus objetivos.
De cara a 2027, ¿cuáles deberían ser las decisiones económicas y regulatorias prioritarias para fortalecer la industria fiduciaria y seguir atrayendo inversión de largo plazo?
Creo que es muy importante el trámite del Plan de Desarrollo y las prioridades que este incorpora. Le daría un peso especial a lo que trae un gobierno nuevo, porque el plan es su hoja de ruta. Ese documento también tendrá que incluir un capítulo sobre la reconstrucción de las zonas afectadas. Considero que esa será una señal esencial para los sectores.
Otra señal importante es la tributaria. La Ley de Rescate Económico tiene dos asuntos de fondo: cómo será la reducción del gasto que ha planteado el Gobierno y qué tan sostenible resulta, y cómo será la estructura tributaria de cara a un país que quiere atraer más inversiones y distribuir las cargas tributarias de una manera distinta.
Creo que el trámite de la Ley de Rescate se convierte en una de las señales más importantes para entender el comportamiento de la economía durante los próximos años.
¿Hay algún otro mensaje o aspecto que quisiera destacar sobre el papel del sector fiduciario en la coyuntura actual?
Tal vez lo que quisiera reiterar es que reconstruir el país también significa reconstruir la confianza.
Eso hace parte de lo que hacemos nosotros: darles confianza a las partes de que sus voluntades se pueden ejecutar. Es decir, que la intención de sacar adelante un proyecto o de convertir el ahorro en inversión pueda materializarse. Esa es parte de la esencia de lo que hacemos como sector fiduciario. Nuestro eje es la confianza.
Creo que hay miles de desafíos, pero también miles de oportunidades por delante para contribuir a ese objetivo.