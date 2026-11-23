El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó nuevos movimientos en su equipo ministerial.
Uno de los cambios se produjo en el Ministerio del Deporte, donde el Gobierno aceptó la renuncia de Edinson Trigueros Herrera al cargo de viceministro. La decisión quedó consignada en el Decreto 1789 de 2026, expedido el 19 de noviembre.
En su reemplazo, por ahora, el Gobierno encargó de las funciones del viceministerio a Jonathan Giraldo González, quien continuará ejerciendo como secretario general de esa cartera, sin separarse de las responsabilidades de su cargo.
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Giraldo es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y tiene un MBA de la Universidad EAFIT. Su trayectoria en el sector público incluye cargos como secretario general de la Alcaldía de Caldas y subsecretario de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Medellín. También ha integrado las Juntas Directivas de Teleantioquia y Telemedellín.
Nuevo viceministro de Educación Superior
El segundo movimiento se oficializó mediante el Decreto 1790 de 2026, con el nombramiento de Diego Fernando Hernández Losada como viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional.
Hernández Losada llega al Gobierno Nacional con una trayectoria ligada a la academia y la administración pública. Se desempeñó como director de Colciencias entre 2018 y 2019 y posteriormente fue viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre 2019 y 2021.
Su experiencia también incluye varios cargos en la Universidad Nacional de Colombia, donde fue decano y vicerrector. Más recientemente, desde febrero de 2024, estuvo al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente.
En cuanto a su formación, es ingeniero industrial de la Universidad Nacional y cuenta con maestrías en Administración, Economía y Finanzas, además de un doctorado en Ciencias Económicas.