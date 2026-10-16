Los 10 megaproyectos en Colombia que acelerarán sus obras tras destrabe de licencias y trámites ambientales

Un paquete de compromisos interinstitucionales entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) busca destrabar los cuellos de botella de 10 megaproyectos en Colombia que acelerarán sus obras.
En mesas de trabajo especializadas, ambas entidades revisaron el estado de los trámites ambientales y definieron tres líneas de gestión inmediata: resolver pronunciamientos que condicionan el inicio de obras, agilizar compensaciones y cierres de expedientes, y precisar competencias institucionales.
Sobre las jornadas, el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, aseguró: “Nuestra meta es fortalecer la coordinación entre entidades, dar claridad a los procesos ambientales y avanzar hacia una infraestructura responsable con el entorno natural”.
Y añadió que, por lo anterior, “desde la ANI y la ANLA continuaremos trabajando de la mano, con nuevos espacios de seguimiento y compromisos conjuntos”.
Detalles de los 10 megaproyectos en Colombia que acelerarán sus obras
En el grupo de corredores viales analizados figura el proyecto Estanquillo – Popayán, cuya etapa de preconstrucción inició el 30 de julio y actualmente avanza en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para beneficiar a un millón de habitantes de Cauca y Nariño.
A su vez, en Popayán – Santander de Quilichao se adelantan gestiones para aprobar el Plan de Compensación de la unidad funcional 2 y el plan de paisajismo de la unidad funcional 4, con el fin de culminar las obras en favor de 500 mil residentes.
En el Valle del Cauca, la revisión de Buenaventura – Loboguerrero – Buga se centró en solicitudes sobre áreas de reserva forestal en las unidades funcionales 2, 3 y 4, acordando elevar una consulta oficial para definir con claridad la competencia de la ANLA en un tramo que conecta a cuatro millones de personas.
La Sabana de Bogotá también forma parte de las intervenciones prioritarias. En Accesos Norte Fase II, que ya tiene licencia ambiental, se adelantan actividades preliminares de rescate de flora y manejo de fauna para beneficio de 7,9 millones de habitantes.
En contraste, sobre el proyecto Accesos Norte 1 se mantiene la medida cautelar sobre el predio Las Veguitas por orden del Tribunal de Cundinamarca, donde las autoridades permanecen a la espera de pronunciamientos de aclaración y del concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
El anuncio abarca a otras iniciativas estratégicas, como la vía Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, en la cual se avanza en una matriz de alternativas para determinar el trámite ambiental aplicable a la solución definitiva de la unidad funcional 8.
En tanto, en la Iniciativa Privada GICA (Girardot – Ibagué – Cajamarca) se tramita el cierre del expediente del ZODME El Achote. De otro lado, en la concesión Santana – Mocoa – Neiva progresa el trámite de licencia para la Variante Puerto Caicedo y en Ruta del Sol 3 se define el alcance ambiental del empalme vial de Valledupar.
Finalmente, en el corredor Cartagena – Barranquilla se trabaja actualmente en evaluación técnica de un plan de compensación de la unidad funcional 6.
Para garantizar el cumplimiento de los cronogramas sobre los 10 megaproyectos en Colombia que acelerarán sus obras, la ANI y la ANLA acordaron realizar una nueva mesa de seguimiento dentro de un mes en las instalaciones de la autoridad ambiental, espacio en el que se incluirá la revisión de proyectos fluviales de alta complejidad como el Canal del Dique y su plan hidrosedimentológico.