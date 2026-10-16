Dólar en Colombia abre en $3.165 con leve caída, mientras el índice DXY reta el soporte clave de los 101 puntos

El mercado cambiario local inicia la última sesión de la semana con un tono defensivo para la divisa estadounidense.
Tras haber cerrado ayer en $3.170, el dólar abrió la jornada de hoy en $3.165, alineándose con la pérdida de impulso que registra el billete verde a nivel internacional y la reaparición de flujos vendedores en las principales economías de la región.
JP Tactical Trading destacó que el dólar global, medido a través del índice DXY, se encuentra retando de manera directa el piso clave en los 101,70 puntos (cotizando alrededor de 101,65 puntos, con una caída de 0,4 %). Un rompimiento confirmado de esta frontera técnica reactivaría el sesgo bajista de mediano plazo para el dólar a escala global.
En América Latina, la divisa norteamericana empieza a encontrar oferta de vendedores tras movimientos fuertemente extendidos al alza en mercados como México, según la firma.
La moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el repunte del euro (hasta US$1,1257) han contribuido a reducir la demanda relativa por el dólar.
Petróleo, encaminado a cerrar semana en terreno positivo
Los precios internacionales del crudo muestran un moderado retroceso en la mañana del viernes, aunque conservan saldos semanales alcistas.
El Brent cae un 0,44 % hasta los US$105,45 por barril, acumulando un avance semanal cercano al 0,7 %. El WTI retrocede un 0,63 % hasta los US$97,35 por barril, encaminándose a un repunte semanal aproximado del 5,9 %.
Las ganancias semanales han estado impulsadas por los persistentes riesgos de interrupción en las rutas de suministro a través del Estrecho de Ormuz y por la caída en las reservas comerciales de EE. UU. tras el impacto del reciente huracán en la infraestructura de producción.
Aunque las discusiones sobre liberaciones de inventarios coordinadas por la Agencia Internacional de Energía (AIE) y ajustes a sanciones a buques petroleros moderan parcialmente el rally, la prima de riesgo geopolítico se mantiene como un factor determinante sobre las expectativas inflacionarias globales.
Balance semanal: Cautela por inflación y sectores tecnológicos
A pesar del alivio puntual en el tipo de cambio, el balance semanal de los activos de riesgo se mantiene teñido de cautela. La sorpresa al alza en las métricas de inflación de EE. UU. (tanto el IPC como el IPP de septiembre) sigue reforzando el escenario de tasas de interés elevadas durante un período más prolongado.
Este entorno se ha visto complementado por la volatilidad en los mercados de renta variable globales, donde los inversionistas monitorean el nivel de endeudamiento y la sostenibilidad de márgenes en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.
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