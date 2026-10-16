Premercado | Bolsas globales, futuros de Wall Street y petróleo: claves para la apertura del 16 de octubre de 2026

Los mercados financieros internacionales comienzan la jornada de este viernes 16 de octubre atentos al comportamiento de las bolsas asiáticas, la evolución de los principales índices europeos y las señales de los futuros de Wall Street.
El desempeño de los activos en estas regiones, junto con las variaciones del petróleo, será determinante para medir el apetito por el riesgo de los inversionistas y anticipar el rumbo de la negociación en los mercados durante la sesión.
Asia: bolsas recuperan terreno tras las caídas de las tecnológicas
Las bolsas asiáticas cerraron mayoritariamente al alza este viernes, en una jornada de recuperación parcial después de las fuertes pérdidas registradas en la sesión anterior. El Nikkei 225 de Japón avanzó alrededor de 1,5 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur rebotó cerca de 3 %, luego de haber caído casi 8 % el jueves. El índice Taiex de Taiwán también registró un avance, aunque más moderado, de aproximadamente 0,6 %.
El repunte estuvo impulsado por compras de oportunidad y una estabilización de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Sin embargo, el mercado tecnológico sigue bajo presión por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, el endeudamiento de algunas compañías que desarrollan centros de datos y la competencia en el negocio de los semiconductores.
La jornada también dejó resultados dispares en la región. Indonesia sufrió su mayor caída bursátil desde 1998 después de que MSCI anunciara cambios en la clasificación de su mercado, una decisión que podría provocar salidas de capital de fondos que replican índices internacionales. Este comportamiento refleja que la recuperación asiática no elimina los riesgos asociados con los flujos de inversión y las valoraciones de los activos tecnológicos.
Europa: principales índices abren al alza y recuperan parte de las pérdidas
Los mercados europeos mostraban un tono positivo durante la mañana del viernes. El índice Stoxx 600 avanzaba 0,6 %, el DAX alemán subía alrededor de 1 % y el CAC 40 francés ganaba 0,5 %. En Londres, el FTSE 100 registraba un movimiento marginal al alza. Los avances reflejaban una mejora en el sentimiento de los inversionistas tras las turbulencias provocadas por el sector tecnológico.
La recuperación, sin embargo, se produce en medio de la incertidumbre sobre las tasas de interés y la capacidad de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial para convertir sus elevadas inversiones en beneficios sostenibles. Las preocupaciones sobre el financiamiento de los centros de datos y los riesgos crediticios siguen condicionando las decisiones de los inversionistas, incluso ante las señales de estabilización de los mercados de deuda.
En el mercado cambiario, el dólar retrocedía frente a una cesta de monedas internacionales, mientras el euro recuperaba terreno. El índice del dólar se situaba alrededor de 101,65 puntos, con una caída de 0,4 %, y la moneda europea subía hasta US$1,1257. El movimiento estaba relacionado con la moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y con una menor demanda relativa por la divisa.
Estados Unidos: futuros de Wall Street apuntan a una apertura positiva
Los futuros de los principales índices de Wall Street anticipaban una apertura con avances moderados este viernes. Los contratos del S&P 500 subían alrededor de 0,1 % a 0,2 %, mientras los del Dow Jones Industrial Average avanzaban entre 0,1 % y 0,2 %. Los futuros del Nasdaq también mostraban movimientos cercanos a cero, con señales mixtas según el momento de la cotización, en medio de la persistente debilidad de algunas acciones tecnológicas.
El comportamiento previsto para la apertura llega después de una sesión de recuperación en Wall Street el jueves 15 de octubre. El S&P 500 cerró en 7.744,06 puntos, con un avance de 0,33 %, mientras el Dow Jones terminó en 52.177,69 puntos, con una subida de 1,08 %. El Nasdaq Composite ganó 0,08 %, hasta 26.713 puntos, en una jornada en la que los inversionistas moderaron parte de las ventas iniciales.
Pese a esta recuperación, el balance semanal continúa reflejando cautela. Las preocupaciones por la inflación estadounidense y la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo han presionado a los activos de riesgo. A ello se suman las dudas sobre el endeudamiento de empresas relacionadas con la inteligencia artificial y la sostenibilidad de sus márgenes, factores que podrían mantener la volatilidad en las acciones tecnológicas.
En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicaba alrededor de 5,08 %, después de retroceder en la sesión anterior. Los movimientos de los rendimientos seguirán siendo determinantes para las valoraciones bursátiles, particularmente en las compañías tecnológicas, cuyos precios suelen ser sensibles a los cambios en las expectativas de tasas de interés.
Petróleo: Brent supera los US$105 y el WTI ronda los US$97
Los precios internacionales del petróleo retrocedían moderadamente durante la mañana del viernes, aunque ambos contratos se encaminaban a cerrar la semana con ganancias. El Brent, referencia para buena parte del crudo que se comercializa en Europa y Colombia, se negociaba en torno a US$105,45 por barril, con una caída aproximada de 0,44 %. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, bajaba 0,63 %, hasta US$97,35 por barril.
A pesar de los retrocesos diarios, el balance semanal seguía siendo positivo. Al momento del reporte, el Brent acumulaba un incremento cercano a 0,7 % en la semana, mientras que el WTI registraba un avance aproximado de 5,9 %. La fortaleza de los precios responde principalmente a la preocupación por posibles interrupciones del suministro en Oriente Medio y a la reducción de los inventarios estadounidenses de crudo, relacionada con interrupciones de producción provocadas por un huracán.
La atención de los operadores permanece centrada en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de hidrocarburos. Las tensiones geopolíticas y los riesgos para el tránsito de buques han incorporado una prima de riesgo a los precios, mientras que los anuncios de liberación de inventarios por parte de la Agencia Internacional de Energía y las posibles medidas estadounidenses sobre petroleros sujetos a sanciones han moderado parcialmente la presión alcista.
Para los mercados, el comportamiento del crudo será relevante tanto por sus implicaciones inflacionarias como por sus efectos sobre los países exportadores de petróleo. Si las cotizaciones permanecen elevadas, podrían aumentar las presiones sobre los costos energéticos y complicar las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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