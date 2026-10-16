MinHacienda insiste en un «hueco fiscal» heredado y defiende el ajuste del Presupuesto en el Senado

Durante la plenaria del Senado sobre el Presupuesto General de la Nación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, enfrentó cuestionamientos de la oposición y expuso la compleja radiografía financiera del país.
El jefe de la cartera económica calificó el panorama actual como una crisis profunda caracterizada por dos hechos centrales: ingresos tributarios estancados o a la baja y gastos estatales desbordados.
El ministro señaló una contradicción en las posturas de la oposición, recordando que este sector presentó una propuesta alternativa que reducía el presupuesto en $38 billones, mientras simultáneamente exigía aumentos billonarios en múltiples rubros.
El funcionario detalló una serie de desfinanciaciones estructurales y pasivos heredados que limitan el margen de maniobra del Ejecutivo. Por ejemplo, identificó una necesidad de financiación adicional por $2,7 billones para garantizar la atención en salud de los docentes. Además, reveló que la atención médica de un maestro cuesta en promedio $7,7 millones, frente a los $2 millones que representa cualquier otro ciudadano.
También denunció que el gobierno anterior dejó desfinanciadas las mesadas pensionales de noviembre y diciembre, así como un hueco de unos $600.000 millones en Colombia Mayor y un faltante de cerca de $2 billones para la tercera edad.
Por otro lado, para cubrir la deuda en subsidios eléctricos, el Gobierno dispuso $600.000 millones e impulsó un proyecto con mensaje de urgencia por $1,7 billones, sumado a un incremento de $3 billones para el sector de minas y energía enfocado en subsidios de energía, gas y GLP.
Luego reportó una acumulación de $17 billones en fallos judiciales no pagados, los cuales generan altos intereses moratorios que agravan el costo fiscal para el Estado.
Frente a las críticas por el incremento del 55 % en el servicio de la deuda, el ministro de Hacienda aclaró que este rubro responde a compromisos contractuales fijados por administraciones pasadas y no a estimaciones arbitrarias.
Así mismo, explicó que los gastos de funcionamiento se elevaron en parte por el incremento del salario mínimo superior al 20 %.
En materia de asignaciones específicas, el funcionario defendió la gestión del Gobierno destacando incrementos concretos en el SENA, pues su presupuesto pasa de $6,4 billones a $8 billones y en el DANE, al cual le adicionaron $150.000 millones para financiar recabación de datos y el censo agropecuario.
Por otro lado, el jefe de la cartera económica señaló que el presupuesto sufre una severa rigidez atada a 60 fondos especiales (que absorben $19 billones) y 252 transferencias de ley (por $14 billones). Esta dispersión de recursos equivale a cerca del 1 % del PIB en partidas atomizadas, lo que deja apenas $4,5 billones para atender emergencias. Por ello, hizo un llamado urgente a reformar y modernizar el Estatuto Orgánico del Presupuesto, vigente desde 1996.
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