Tesla sorprende al mundo y presenta su primer carro que puede volar: estos son los detalles

Tesla presentó el jueves 15 de octubre una nueva generación del deportivo eléctrico Roadster, que incorporará propulsores para realizar maniobras en el aire y acelerar de 0 a cerca de 100 km/h en menos de un segundo, según las especificaciones anunciadas por la compañía.
La demostración se llevó a cabo en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas, donde Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, presentó las capacidades del vehículo y explicó la tecnología desarrollada en colaboración con la compañía aeroespacial.
Durante el evento, el automóvil recorrió una rampa curva, ascendió hasta quedar invertido y salió impulsado al aire para ejecutar una voltereta antes de aterrizar de forma controlada. Sin embargo, la demostración no permitió comprobar si el vehículo puede realizar vuelos sostenidos o desplazarse largas distancias por el aire.
El sistema de propulsión utiliza 10 boquillas y tanques de aire comprimido a «ultra alta presión», según explicó Musk. La tecnología busca generar el impulso necesario para mejorar la aceleración en tierra y permitir maniobras aéreas, sin recurrir a combustible convencional para cohetes.
«El resultado de la colaboración entre la mejor compañía automovilística del mundo y la mejor de cohetes del mundo», afirmó Musk durante la presentación.
La compañía anunció tres configuraciones del deportivo: Performance, Thrust y Rocket, con diferencias en su capacidad de aceleración y sus sistemas de propulsión.
La versión Performance tendrá dos plazas y podrá acelerar de cero a cerca de 100 km/h en menos de 1,6 segundos. Además, incorporará un sistema de succión ubicado debajo de la carrocería, diseñado para aumentar la presión del vehículo contra el asfalto y mejorar su adherencia.
Por su parte, la variante Thrust incluirá propulsores traseros que, de acuerdo con las especificaciones divulgadas por Tesla, permitirán reducir el tiempo de aceleración a menos de 0,9 segundos.
La versión Rocket tendrá una sola plaza y estará equipada con tecnología para despegar y realizar maniobras en el aire. El fabricante indicó que esta configuración podrá alcanzar cerca de 100 km/h en menos de 0,59 segundos.
Musk aseguró que el vehículo entrará en producción en 2028. No obstante, los anuncios de lanzamientos y desarrollos tecnológicos de Tesla han sufrido retrasos en ocasiones anteriores, por lo que la fecha está sujeta al cumplimiento del cronograma de la compañía.
Aunque los avances en aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL, han permitido desarrollar prototipos funcionales, todavía existen obstáculos de ingeniería para fabricar vehículos que puedan circular por carretera y volar de manera práctica y segura.
Roger Connor, especialista en vuelo vertical del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, explicó a CNN que las exigencias de diseño de un automóvil y una aeronave son diferentes. Mientras los aviones requieren estructuras livianas, los vehículos terrestres necesitan elementos como parachoques y zonas de deformación programada para proteger a sus ocupantes.
Por esa razón, Connor cuestionó que un vehículo homologado para circular por carretera pueda volar a cualquier destino elegido por su propietario. Según el especialista, las maniobras podrían limitarse a pequeños saltos, en lugar de vuelos sostenidos.
Un ejemplo de los desarrollos en este campo es el prototipo de la empresa emergente californiana Alef, que utiliza ocho hélices para elevarse. Sin embargo, el vehículo pesa cerca de 115 kilogramos y está diseñado para transportar a una sola persona, lo que evidencia las diferencias técnicas frente a un automóvil convencional.
Así, aunque Tesla presentó una demostración de las capacidades aéreas de su nuevo Roadster, todavía queda por comprobar si la tecnología permitirá desarrollar un automóvil capaz de volar de forma sostenida y cumplir las exigencias de seguridad y circulación de un vehículo comercial.