Video | Acciones de Ecopetrol lideran el volumen de operaciones del día

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 15 de octubre de 2026 en 2.580,50 puntos registrando una variación negativa de – 0,07 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 24,78 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte estaría en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $179.760 millones, mostrando una variación positiva de 3,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $173.966 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,75 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $59.533 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura – 0,10 %) que negoció $26.441 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,83 %) que transó un monto de $22.697 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que retroceden – 1,99 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que cae – 1,96 %.
- Finalmente, los títulos de Ecopetrol (Ecopetrol) que bajaron – 1,75 %.
Las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) suben 4,63 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 1,22 % y marcan un volumen de operaciones de $2.831 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap