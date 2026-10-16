Bogotá-Región atrajo 56 proyectos de inversión extranjera por US$456 millones en 2026

Invest in Bogotá entregó el balance de inversión extranjera que recibió Bogotá-Región durante el primer semestre de 2026. En total llegaron 56 proyectos nuevos y de expansión, que representan una inversión estimada de US$456 millones y tienen asociados más de 6.200 empleos estimados.
Los empleos estimados asociados a estas inversiones aumentaron 13,8 %, al pasar de 5.507 en el primer semestre de 2025 a 6.265 en el mismo periodo de 2026.
Asimismo, el monto promedio de inversión por proyecto pasó de, aproximadamente, US$ 7,7 millones a US$8,1 millones.
“Las cifras del primer semestre muestran un escenario internacional más retador para la inversión, pero también confirman la capacidad de Bogotá-Región para seguir atrayendo proyectos de distintos orígenes y sectores. Más allá del número de proyectos, vemos señales importantes en el crecimiento de los empleos estimados asociados, en el mayor tamaño promedio de las inversiones y en una mayor diversificación sectorial”, afirmó Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.
Durante los primeros seis meses de 2026, Bogotá-Región concentró el 49 % de los proyectos de IED nueva y de expansión registrados en Colombia, con 56 de las 114 iniciativas identificadas en el país.
La participación de la ciudad-región es todavía mayor al analizar el empleo: los proyectos localizados en la capital y su área de influencia representaron el 69,1 % de los empleos estimados asociados a la IED nueva y de expansión en Colombia durante el periodo.
En términos de capital, la ciudad recibió aproximadamente el 28,7 % de los montos estimados de inversión del país.
De los 56 proyectos registrados en la ciudad-región, 54 se localizaron en Bogotá y dos en Cota. Los proyectos ubicados en la capital representaron alrededor de US$ 413 millones de inversión y más de 4.200 empleos estimados.
Inversiones provenientes de 21 países
La diversificación geográfica continúa siendo una característica de la inversión que recibe Bogotá-Región. Durante el primer semestre de 2026 llegaron proyectos provenientes de 21 países.
Estados Unidos mantuvo el primer lugar como origen de los proyectos, con 16 iniciativas y una participación del 28,6 %. Le siguieron Suiza, con el 8,9 %; España y Reino Unido, cada uno con el 7,1 %; y Japón y Perú, con el 5,4 % cada uno.
España, por su parte, tuvo un comportamiento destacado en términos de capital: sus cuatro proyectos representaron inversiones estimadas por más de USD 102 millones, equivalentes a cerca del 22,5 % del monto total registrado en Bogotá-Región durante el semestre.
Por sectores, retail & productos de consumo, servicios corporativos y software & servicios TI encabezaron la llegada de inversión y, en conjunto, representaron el 57 % de los proyectos de IED registrados en Bogotá-Región durante el primer semestre.
Los servicios intensivos en conocimiento también tuvieron un peso relevante en términos de capital. Servicios Corporativos y Software & Servicios TI concentraron conjuntamente cerca del 41 % de los montos estimados de inversión recibidos por la ciudad-región.
Al mismo tiempo, se evidencia una mayor diversificación de las actividades que reciben capital extranjero. Durante el primer semestre de 2026 se registraron proyectos en 19 sectores, seis más que en el mismo periodo de 2025.