Air-e romperá el techo de deudas por $4 billones a las empresas del sector eléctrico

Air-e es una empresa que lleva energía a hogares y pequeños comercios en el Caribe colombiano. La empresa atiende a 17 % de la demanda de este sector poblacional en el país. En septiembre de 2024 acumuló deudas por $530.000 millones a empresas del sector. Durante ese periodo fue intervenida por el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde ahí, sus deudas se multiplicaron y pueden romper el techo de $4 billones en diciembre de 2026.
Los montos adeudados impactan a las empresas, entre ellas están los generadores térmicos, que son plantas que producen electricidad con carbón, diésel o gas. Paralelamente, otros problemas del sector como la falta de gas y la necesidad de importarlo, sumado al fenómeno de El Niño, que obliga a una mayor actividad de estas plantas térmicas, hacen que se combinen una serie de factores que ponen en estrés al mercado eléctrico.
Si se pone la lupa sobre las deudas a las térmicas, cálculos de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) señalaron lo siguiente: en septiembre de 2024 los montos eran de $260.000 millones, y para diciembre de 2026 llegarían a más de $2,5 billones, lo que pone más presión en la caja de estas compañías para la compra de insumos como el gas y así garantizar los aportes en electricidad.
Bajo este panorama, diferentes empresas de la industria que se reunieron en el Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM) aseguraron que la situación de Air-e es bastante compleja. Por ejemplo, XM, operador del mercado eléctrico, reveló que la deuda en el mercado mayorista cerró en $4,29 billones a agosto de 2026. De esta cifra, la mayoría de las deudas son de Air-e, las cuales se vienen disparando desde la intervención del Gobierno Petro. Si se calcula el promedio del monto, las cifras revelaron que se ha disparado en cerca de $150.000 millones mensuales.
El operador mencionó que esta situación genera vulnerabilidad en las compañías, así como “potenciales riesgos” en el mercado mayorista. A lo anterior se suma que, desde la intervención de la empresa a finales de 2024, siete personas han pasado por la gerencia. Lo anterior quiere decir que, en promedio, Air-e ha tenido agentes interventores que permanecen poco más de tres meses en el cargo. Actualmente, Ramiro Castilla Andrade es el agente interventor.
Soluciones a través de la banca
En el mismo Congreso del MEM, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, dijo que se “están buscando alternativas” con la banca. Lo anterior tendría la finalidad de ofrecer soluciones a los problemas financieros de la empresa. Sin embargo, la funcionaria no mencionó si hacía referencia a banca internacional o nacional, o cómo sería el mecanismo bajo el cual la banca tenga garantía de recuperar sus eventuales préstamos.
“Se están buscando alternativas, hay propuestas interesantes que se están evaluando con la banca y yo creo que muy pronto nos dan una solución que se vaya a encontrar”, dijo en la apertura de dicho congreso el 14 de octubre de 2026.
Silvana Habib, presidente de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales (Asoenergía), manifestó que esta señal es positiva, ya que propende a “mejorar” la situación financiera del sistema. Sin embargo, dijo que es necesario conocer cómo se va a estructurar este proceso a través de garantías, riesgos y flujos garantizados de pago a la banca. Añadió que será necesario saber si habrá garantía de la nación en los pagos.
Otras voces del sector, como la del economista Iván Arroyave, afirmaron que la banca sí puede aportar a organizar la caja de Air-e, pero no “resolver” el déficit acumulado de esta empresa. Es decir, financiar sus obligaciones contribuye a su estabilidad, pero no soluciona las causas de fondo que están ocasionando el endeudamiento y el riesgo financiero para el sector, según dijo el analista.
“Hay tres asuntos que deben aclararse antes de evaluar la propuesta: quién asume la deuda, de dónde saldrán los recursos para pagarla y quién la garantiza. Air-e está intervenida con fines liquidatarios y difícilmente obtendrá financiación bancaria sin un respaldo sólido. Si lo aporta la nación, deben reconocerse las obligaciones fiscales correspondientes. Si proviene de la tarifa, serán los usuarios quienes asuman el costo”, aseguró Arroyave.
Según sus cálculos, esta empresa requiere cerca de $430.000 millones mensuales para comprar su energía, lo que no significa que recupere estos recursos a través del recaudo. Por lo tanto, afirmó que cualquier solución que no corrija los problemas de fondo son medidas “transitorias”.
“Los recursos públicos que se contemplan para atender las acreencias podrían formar parte de esa solución, siempre que exista una estructura fiscal y jurídicamente viable. Pero la financiación debe acompañarse de una reorganización empresarial que distinga las obligaciones anteriores de las corrientes, corrija las pérdidas y el recaudo, asegure inversiones y establezca responsabilidades y metas verificables para el operador. La banca puede financiar una solución empresarial viable, pero no sustituirla”, agregó.
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Las empresas y entidades del sector son conscientes de esto. En el Congreso del MEM se habló de la necesidad de soluciones de fondo y de medidas a tomar en el mercado eléctrico. Mientras que el Gobierno enfatizó que se avanza en la toma de decisiones para sanear al sector, pasar de la mejor forma el estrés ocasionado por la ola de calor y garantizar la oferta de energéticos claves, como, por ejemplo, el gas. Sin embargo, las opciones para sanear a Air-e siguen sobre la mesa, pero sus deudas e intereses siguen creciendo día a día.