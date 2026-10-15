Fenómeno de El Niño y modernización del mercado mayorista son los focos del regulador del sector energético colombiano

En el marco del Congreso del Mercado Mayorista de Energía (MEM), Adriana Jiménez, directora de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), manifestó que, a corto plazo, el enfoque de la entidad estará en la atención del fenómeno de El Niño, particularmente en la atención de la demanda eléctrica y la protección de los embalses. A mediano y largo plazo, la comisión estará centrada en la expansión de la oferta eléctrica, la modernización del mercado mayorista y el cargo por confiabilidad.
Frente a la ola de calor, expresó que se espera contar con excedentes de generación provenientes de plantas que entren en pruebas. También se refirió al estatuto de riesgo de desabastecimiento.
Jiménez manifestó que la entidad está preparando incentivos para que los proyectos energéticos estén listos y puedan entregar energía al sistema, en medio del fenómeno de El Niño, que genera presión sobre el sistema eléctrico. Lo anterior se debe a que gran parte del sistema eléctrico colombiano depende de la generación hidroeléctrica, la cual disminuye cuando se presentan altas temperaturas.
Adicionalmente, la funcionaria dijo que está en comentarios una resolución que busca conectar, de forma temporal, activos que permitan reducir las situaciones de demanda no atendida.
“El estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento lo están monitoreando y, alrededor de ese trabajo de seguimiento respecto a su funcionamiento, estamos viendo los ajustes que puedan necesitarse para que el estatuto funcione bien”, dijo.
Agregó que el estatuto, que contempla medidas relacionadas con el racionamiento, el vertimiento y el seguimiento a la operación, saldrá pronto.
Modernización del mercado mayorista
La directora de la CREG afirmó que la modernización del mercado mayorista de energía es esencial. Según lo dijo, están en trámite medidas relacionadas con el despacho económico en tiempo real, así como reglas sobre poder de mercado y monitoreo.
Añadió que están en estudio compromisos vinculantes y mecanismos de optimización de energía. Asimismo, indicó que se adoptarán medidas complementarias e incentivos al almacenamiento para promover su integración con la generación eléctrica.
Finalmente, Jiménez destacó que en lo corrido de 2026 se ha avanzado en materia regulatoria en aspectos como las conexiones compartidas, autogeneración remota, plantas en pruebas y la actualización de las reglas de conexión y operación de plantas solares y eólicas, así como en sistemas de almacenamiento y otros mecanismos de respaldo.
Destacado: Exclusiva | “Estamos haciendo todo para pasar este fenómeno de El Niño”: directora de la CREG
“Tenemos una tarea importante y es dar confianza. En esa tarea tenemos 30 años de trabajo continuado dando esas señales de confianza, de inversión y de expansión, pero, sobre todo, con reglas técnicas y de manera independiente”, puntualizó.
—