Desempleo en Colombia podría volver al doble dígito, alerta importante informe del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer algunas de sus principales perspectivas económicas para el país, entre las que se encuentra la evolución prevista del desempleo en Colombia.
La principal alerta se centra en que, para el próximo año, el indicador volvería a ubicarse en dos dígitos y alcanzaría el 10 %, después de varios años en los que incluso se mantuvo por debajo de la barrera del 8 %.
Según el FMI, el comportamiento del desempleo en Colombia coincide con una perspectiva de menor crecimiento económico para el próximo año, explicada tanto por retos internos como por un entorno de presiones sobre el financiamiento y el valor de las materias primas.
Analistas locales han señalado que el comportamiento de la tasa de ocupación del país estará condicionado por una menor contratación pública. El Gobierno ha mencionado que las políticas de austeridad obligan a recortar puestos de trabajo.
Lo que viene para el desempleo en Colombia
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que buena parte del aumento del desempleo en el país durante el último mes podría obedecer a una reducción del gasto público destinado a la generación de empleo.
Dentro de las perspectivas del desempleo en Colombia, habrá que tener en cuenta que el país registraría uno de los menores ritmos de crecimiento económico entre sus pares regionales el próximo año, según sugiere también el FMI en su informe.
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Finalmente, en el ámbito local, habrá que observar la capacidad de crecimiento de las empresas y un eventual aumento de la contratación, en función del incremento del salario mínimo para 2027 y de si la inflación inicia un proceso significativo de desaceleración a mediados del próximo año.