Por estas razones el Banco de la República ha pedido mesura con el aumento del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en Colombia comenzará a definirse en noviembre, aunque ya se han dado a conocer varias posiciones que muestran que, en los primeros acercamientos, el ajuste no superaría el 10 %.
Según el Gobierno y los analistas, hay que reducir el impacto de la inflación y evitar incrementos desproporcionados en los costos de las empresas, sin descuidar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
Las expectativas muestran que el aumento del salario mínimo en Colombia se ubicaría el próximo año entre el 7 % y el 9 %, dado que la inflación cerraría cerca del 7 %, cifra a la que se sumaría el dato de productividad laboral.
Llamados de atención del Banco de la República sobre el aumento del salario mínimo
En ese contexto, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se ha referido a los efectos del ajuste salarial del 23 % para este año, que generó presiones adicionales sobre la inflación y dificultó la tarea del Banco de llevar el IPC al 3 %.
En declaraciones recientes ante la Cámara de Representantes, Villar expresó que el ajuste se reflejó en el encarecimiento de algunos productos y servicios.
Las empresas, expresó Villar, tuvieron que asumir el aumento del salario mínimo en Colombia de este año y trasladar ese costo a los precios pagados por los consumidores del país, un efecto que se sintió a lo largo del año.
Ante este escenario, los informes de política monetaria aseguran que, si se materializan escenarios de riesgo con fuertes alzas salariales, como ocurrió este año, la inflación tardaría mucho más en regresar a la meta.
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Se espera que el ajuste del salario mínimo en Colombia para el próximo año se defina mediante consenso, pero, si no hay acuerdo, el presidente De la Espriella tendrá hasta el cierre del año para establecerlo mediante decreto.