Ignacio Bravo, nuevo gerente general de Banco Falabella Colombia

Este jueves 15 de octubre, Banco Falabella informó al mercado que la Junta Directiva designó a Ignacio Bravo como su nuevo gerente general, luego de aceptar la renuncia de Rodrigo Sabugal.
Bravo asumirá el cargo una vez su posesión sea autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mientras que la renuncia de Sabugal se hará efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026.
El nuevo gerente general es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de la Universidad de California, Berkeley.
Precisamente, ha ocupado diferentes cargos en Banco Falabella Chile durante ocho años, y actualmente se desempeña como gerente de Medios de Pago y Marketing.
Por su parte, Sabugal pasará a ser gerente general Corporativo de Seguros Falabella.
Lleva más de 20 años en Grupo Falabella, pasando por Falabella, CMR y Seguros Falabella en Chile. A su vez, lideró el negocio financiero en México y estaba en la Gerencia General en Colombia hace seis años.
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