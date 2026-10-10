Gobierno De La Espriella alista decreto clave que quitaría demoras en megaproyectos del país

El Gobierno de De la Espriella prepara un decreto que busca agilizar el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, energía, entre otros. La propuesta plantea que los procesos de consulta previa y los trámites de licenciamiento ambiental puedan adelantarse de manera simultánea, con el propósito de reducir los tiempos de espera para el inicio de las obras.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el borrador del decreto ambiental ya fue presentado. A través de su cuenta en X, el funcionario explicó que la iniciativa pretende modificar la manera en que se desarrollan estos procedimientos, de modo que los proyectos puedan avanzar en sus trámites sin tener que esperar a que finalicen las consultas previas para comenzar a gestionar sus licencias ambientales.
Según Lara, la propuesta permitiría que ambos procesos se desarrollen en paralelo, sin disminuir las exigencias técnicas de los estudios ambientales. De esta forma, el Gobierno busca reducir los retrasos asociados a la ejecución de proyectos estratégicos para el abastecimiento energético y la conectividad del país.
¿Qué proyectos se beneficiarían del decreto ambiental?
Entre las iniciativas que podrían verse favorecidas se encuentra Sirius, considerado uno de los hallazgos de gas más importantes de Colombia. De acuerdo con el ministro, el proyecto podría avanzar en el trámite de su licencia ambiental mientras culminan las cerca de 120 consultas previas relacionadas con su desarrollo.
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Lara también mencionó la Línea Colectora, una infraestructura de transmisión eléctrica destinada a facilitar la conexión de proyectos de generación de energía, así como otras iniciativas energéticas ubicadas en La Guajira. Según el funcionario, estos desarrollos han enfrentado demoras asociadas a los tiempos requeridos para completar los procedimientos previos a su ejecución.
La propuesta también abarcaría obras de infraestructura vial y energética en diferentes regiones del territorio nacional. El ministro señaló que la posibilidad de adelantar los trámites de forma paralela podría representar ahorros de hasta dos años en los cronogramas de algunos proyectos.
Uno de los puntos centrales del borrador es permitir que los responsables de los proyectos adelanten los estudios y las gestiones necesarias para obtener las licencias ambientales mientras se desarrollan las consultas previas correspondientes.
Actualmente, cuando los procedimientos se tramitan de manera secuencial, la finalización de una etapa puede retrasar el comienzo de la siguiente. La modificación propuesta busca evitar que esa dependencia prolongue innecesariamente los cronogramas de ejecución.
No obstante, el planteamiento del Gobierno establece que la agilización de los procedimientos no debe implicar una reducción de los requisitos técnicos ni desconocer los derechos de las comunidades que participan en las consultas previas.
Al explicar el alcance de la iniciativa, Lara sostuvo que el objetivo es mantener el respeto por estos mecanismos de participación, al tiempo que se busca disminuir la acumulación de trámites y los periodos de espera que afectan el desarrollo de proyectos estratégicos.