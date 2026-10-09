Así es la mega reforma a las concesiones portuarias que De La Espriella aplicará en Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella firmará este viernes un decreto de una mega reforma a las concesiones portuarias en Colombia, que incluye cambios en solicitudes, otorgamientos, modificaciones contractuales, ejecuciones y reversiones de las terminales marítimas y fluviales del país.
La iniciativa responde al diagnóstico técnico del sector, que advierte que de aquí al 2040 se vencerá el 85 % de los contratos vigentes, siendo los del Golfo de Morrosquillo y la zona de Cartagena los más inminentes.
El proyecto busca mitigar el desincentivo de inversión que se presenta en los últimos años de vigencia contractual, regular las condiciones de competencia ante solicitudes de modificación y articular la operación portuaria con la infraestructura de transporte nacional.
Detalles de la mega reforma a las concesiones portuarias
La mega reforma a las concesiones portuarias establece una diferenciación entre modificaciones cuando estas son sustanciales o no sustanciales, con el fin de que los contratos próximos a terminar pueden tener inversiones clave para su modernización.
Así las cosas, a partir de la expedición del decreto, los cambios sustanciales en dichas iniciativas serán los que involucren ajustes en el plazo, la ubicación, los linderos o la extensión de la zona de uso público concesionada.
En estos casos, si una empresa quiere tramitar un cambio sustancial, deberá publicar avisos de prensa, citar a propietarios colindantes y comunicar su plan a los demás concesionarios de la respectiva zona portuaria.
Una vez surtida la publicidad, se abrirá un término de dos meses para que terceros interesados formulen oposiciones o presenten propuestas alternativas sobre las mismas áreas, adjuntando una garantía de seriedad equivalente al 3 % del valor de las inversiones planteadas.
En caso de que se presente una propuesta alternativa que supere la solicitud original, el titular inicial dispondrá de un término de 15 días hábiles para igualar o mejorar dicha oferta en el marco de la evaluación que adelante la entidad pública concedente.
Esquema de inversiones y pagos en la etapa final de los contratos
Ahora bien, para los contratos a los que les resten cinco años o menos para su terminación, la reglamentación introduce un mecanismo de reconocimiento de valor residual para inversiones indispensables que no alcancen a pagarse dentro del tiempo remanente.
Dicho esquema requerirá justificación técnica y financiera aprobada por la autoridad concedente, y ya había sido adelantado hace una semana por la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Según la funcionaria, la nueva norma busca que aquellas concesiones portuarias que iniciaron luego a la Ley 1 de 1991 y que ya llegaron al tope de inversiones, puedan realizar nuevos trabajos de modernización sin que los privados pierdan dichos recursos.
“Esto posibilitará que los puertos, especialmente en la región Caribe y de todo el país puedan hacer inversiones y al final de la vigencia, si no logran recuperar la inversión, estos recursos sean reintegrados con el nuevo concesionario”, anotó.
Lo anterior coincide con el borrador de decreto publicado por el MinTransporte, que señala que los pagos no hechos a los privados al cierre de las concesiones serán reconocidos dentro del nuevo plan si el mismo concesionario continúa con la operación.
En caso contrario, deberá ser pagado directamente por el nuevo operador a los empresarios salientes en si la terminal termina adjudicada a un tercero. Eso sí, en ningún caso, el Estado desembolsará nuevos recursos para este plan.
Conectividad con vías y trenes dentro del plan de inversiones
De otro lado, la mega reforma a las concesiones portuarias señala que las solicitudes que se hagan en el sector -tanto de nuevos proyectos como de los cambios a contratos actuales- deberán incluir un plan de conectividad que detalle cómo se conectará el puerto con las vías, trenes, ríos y demás infraestructuras logísticas del país.
En la práctica, esto busca que las terminales tengan también vías de acceso con inversiones a cargo de los concesionarios, para lo cual los empresarios podrán incluir dichas obras en el plan de inversiones de capital (Capex) y en los plazos de ejecución de los contratos.
Según el borrador de normal, para el desarrollo de dichos trabajos no se exigirá la disponibilidad predial inmediata al momento de radicar el trámite, sino que los predios podrán ser adquiridos durante la fase de construcción.
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