Un operativo de la Fuerza Pública se desarrolla en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras un intento de robo a un carro de valores que habría dejado a 30 personas retenidas.
La emergencia se registra desde la mañana de este martes 24 de noviembre, luego de que varios sujetos armados y encapuchados ingresaran al establecimiento comercial. Según las primeras versiones, los delincuentes habrían llegado durante la madrugada para cometer un robo, pero quedaron atrapados cuando comenzaron a ingresar los primeros trabajadores del centro comercial.
Desde Villavicencio, el presidente Abelardo De la Espriella confirmó que el objetivo de los sujetos era asaltar un carro de valores que recogería dinero en el establecimiento.
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«Las cámaras de seguridad alertaron sobre la presencia de los bandidos, por lo que los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata», explicó el mandatario.
El presidente aseguró que 30 personas fueron secuestradas durante los hechos y que cinco mujeres ya habían sido liberadas. También indicó que las capacidades de las distintas fuerzas de seguridad estaban desplegadas en el lugar para atender la situación.
«Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas allí. Eso va a salir bien para los secuestrados, pero no estoy tan seguro de que salga tan bien para los secuestradores», afirmó.
Operativo de seguridad en Cartagena
En los alrededores del supermercado se desplegaron unidades de la Policía Nacional, la Armada, el Gaula Militar y las Fuerzas Especiales. Los uniformados acordonaron la zona y custodian los accesos al establecimiento, mientras avanzan los protocolos para preservar la vida de las personas retenidas.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varias personas sentadas junto a uno de los ventanales del establecimiento, aparentemente amarradas y bajo intimidación de los hombres armados. La situación también generó restricciones temporales en las operaciones del Aeropuerto Rafael Núñez.
Hacia el mediodía, Valora Analitik registró el paso de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sobre la ciudad.
Posteriormente, las autoridades aeroportuarias informaron que se levantó la restricción para las aproximaciones, luego de finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Con ello, los despegues y aterrizajes se reanudaron con normalidad.
Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que las agencias de seguridad del Estado están al frente de la emergencia desde el primer reporte.
El mandatario local aseguró que se implementaron los protocolos correspondientes y que existe coordinación directa con el presidente Abelardo De la Espriella para atender la situación.
Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la prudencia, tener paciencia y consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de los hechos.
¿Qué dijo Grupo Éxito sobre la emergencia?
Grupo Éxito también se pronunció sobre lo ocurrido en su establecimiento de Cartagena y aseguró que la protección de la vida y la integridad de las personas es su prioridad.
La compañía indicó que la situación está siendo atendida por las autoridades competentes y que permanece atenta a sus instrucciones.
«Será a través de las autoridades que se conocerá la información oficial sobre los hechos y su evolución», señaló la empresa.
Por ahora, el desarrollo del operativo permanece bajo responsabilidad de la Fuerza Pública, mientras se busca garantizar la seguridad de las personas que continúan dentro del establecimiento.