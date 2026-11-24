Amazon Web Services (AWS), la división de nube de Amazon, confirmó que ya abrió en Bogotá su primer centro de datos en Colombia, una infraestructura tipo ‘local zone’ con la que las empresas podrán ejecutar cargas de trabajo en el país y almacenar y procesar datos con latencias de un solo dígito en milisegundos.
Una ‘local zone’ no es una región completa de nube. Es un despliegue que acerca servicios de cómputo, almacenamiento y redes a una gran ciudad. La de Bogotá depende de la región US East, en Virginia del Norte (EE. UU.).
“Durante casi 10 años hemos acompañado a Colombia en su transformación digital”, afirmó Daniel Saldarriaga, country manager de AWS en Colombia, en su cuenta de LinkedIn.
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Según el directivo, la zona de Bogotá es la primera ‘local zone’ de Latinoamérica que ofrece servicios avanzados de AWS junto con infraestructura diseñada para almacenamiento y cómputo. Saldarriaga añadió que la compañía seguirá invirtiendo en el país, aunque no reveló montos por el momento.
Por su parte, Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS, explicó que las organizaciones colombianas podrán mantener sus datos cerca y usar las mismas herramientas que ya manejan sus equipos. “Las Local Zones buscan llegar a los clientes donde están”, señaló.
Hoy AWS tiene ‘local zones’ en más de 30 áreas metropolitanas del mundo. La primera se lanzó en Los Ángeles en 2019. En 2022 la compañía había anunciado que llevaría estas zonas a Bogotá, Buenos Aires, Lima, Querétaro, Río de Janeiro y Santiago.
¿Quiénes la usan y para qué?
Entre los primeros clientes, la compañía mencionó a Bancolombia, que la usa para modernizar su tecnología, reducir tiempos de respuesta y fortalecer su resiliencia. También están Datacenter Colombia, empresa de Grupo Gelsa (dueño de la red Paga Todo y accionista de marcas como BetPlay, Baloto y Powwi) que consolida transacciones con baja latencia, y Casa Toro (grupo automotor y de maquinaria que comercializa marcas como Ford, Mazda, Cupra entre otros y distribuye John Deere en el país).
AWS señaló como casos de uso las plataformas de trading en tiempo real, los juegos interactivos, los servicios del Gobierno al ciudadano y la inferencia de inteligencia artificial. También destacó el almacenamiento de datos en Colombia para servicios financieros, salud, energía y sector público.
Según Jeff Barr, vicepresidente y chief evangelist de AWS, la zona de Bogotá admite Amazon S3 y copias de respaldo locales de Amazon EBS. Con ellas, los clientes pueden guardar, consultar y respaldar datos sin sacarlos del país.
¿Qué servicios ofrece?
En cómputo, la zona ofrece instancias Amazon EC2 C7i, M7i y R7i, además de Amazon ECS y Amazon EKS para contenedores. En almacenamiento ofrece Amazon S3 One Zone-Infrequent Access y Amazon EBS Local Snapshots. En redes ofrece Amazon VPC y Elastic Load Balancing.
Para activarla, los clientes deben habilitar la zona en la consola de AWS, crear una subred y lanzar sus recursos. La compañía también ofrece el curso “Introduction to AWS Local Zones” en su plataforma de formación Skill Builder.