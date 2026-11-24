El bienestar de los colaboradores se ha convertido en un factor relevante para la productividad y la sostenibilidad de las empresas, al reconocer que las condiciones en las que se desempeñan las personas inciden en su capacidad para alcanzar los objetivos organizacionales, tomar decisiones y adaptarse a los cambios del entorno.
En ese contexto, Comfandi realizará mañana 25 de noviembre un encuentro empresarial en el Campus E Centro de Cali, Valle del Cauca, en el que reunirá a empresarios y expertos para analizar cómo la armonía de los trabajadores puede convertirse en una palanca para fortalecer la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.
Bajo el concepto “La productividad empieza por la armonía de los trabajadores”, la jornada buscará abrir una conversación sobre la importancia de integrar el bienestar de las personas en el centro de la estrategia corporativa, compartir experiencias empresariales y explorar cómo estos factores pueden potenciar los resultados de las compañías.
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La agenda tendrá como uno de sus ejes la conferencia “Cerebro estratégico: acción y pausa”, a cargo de Lady Ladino, médica cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Neurología por la Universidad de Antioquia y en Epileptología por el Royal University Hospital de Canadá. La experta, investigadora con más de 40 publicaciones científicas internacionales y más de 20 años de experiencia como docente y conferencista, abordará la relación entre las neurociencias del bienestar y el alto rendimiento.
Durante su intervención, explicará por qué la productividad requiere un equilibrio entre la acción y la pausa, y cómo el bienestar influye en la toma de decisiones, el liderazgo y el desempeño de los equipos. También analizará el papel de las organizaciones en la construcción de entornos laborales que favorezcan tanto el desarrollo de las personas como los resultados empresariales.
Más detalles del encuentro, panelistas y macrorrueda
El encuentro incluirá un panel con líderes empresariales que compartirán experiencias sobre cómo poner a los trabajadores en el centro de la estrategia puede contribuir a mejorar la productividad, fortalecer la sostenibilidad y desarrollar capacidades para responder a entornos cambiantes.
En este espacio participarán Marcela Mejía, gerente general de Sidoc; Salua García, CEO de Symplifica; y Alejandro Cantillo, director general de Suministros Químicos.
Por su parte, Alejandra Jaramillo, directora de Desarrollo Social de Comfandi, presentará la visión de la organización sobre la relación entre armonía y productividad, así como su apuesta por integrar el bienestar de las personas y la sostenibilidad empresarial en su propósito y acompañar a las compañías del Valle del Cauca en la construcción de entornos laborales favorables.
La programación también contempla una macrorrueda de negocios para conectar compradores y vendedores del ámbito local y nacional, promover oportunidades comerciales y generar nuevos espacios de relacionamiento y crecimiento empresarial. Además, los asistentes podrán conocer experiencias relacionadas con el acompañamiento que Comfandi brinda a sus afiliados en las diferentes etapas de su vida.