La empresa colombiana Vuun, que desarrolla soluciones tecnológicas para automatizar los procesos de comercialización de vivienda nueva, prepara su expansión a México y Perú, luego de cerrar una ronda de inversión pre-seed por US$525.000.
En la operación participaron tres fondos de inversión: 500 Global, que aportó US$300.000; Reach, con US$125.000; y ADN, que invirtió US$100.000 en una nueva participación en una compañía de su portafolio.
La compañía aseguró que ya alcanzó su punto de equilibrio y que, por esa razón, optó por levantar un monto menor al que podría requerir una empresa en etapas iniciales. Según explicó, también busca vincular fondos que aporten conocimiento especializado, buenas prácticas y orientación estratégica para su expansión.
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“Para esta ronda, optamos por levantar un menor monto ya que, al ser una empresa rentable, no solamente buscamos capital; para nosotros también es importante el valor agregado de los fondos, pues nos aportan conocimiento especializado en el sector, buenas prácticas y una visión estratégica de cara a nuestros planes de expansión en la región”, explicó Pablo Sánchez, CEO y cofundador de Vuun.
¿Cómo funciona la tecnología de Vuun?
La compañía incorpora herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas en las salas de ventas de las constructoras y permitir que los asesores dediquen más tiempo a actividades de comercialización.
Vuun estima que cerca de 85 % del tiempo en esos espacios se destina a labores repetitivas. También afirma que la implementación de su plataforma puede aumentar hasta 70 % el tráfico y el volumen de comercialización desde el primer mes de uso, con el mismo equipo de ventas y sin destinar recursos adicionales. El comunicado no precisa la metodología utilizada para calcular ese resultado.
Para atender los nuevos mercados, la empresa mantendrá en Colombia la producción y el desarrollo de su software, mientras que cada país tendrá su propia fuerza comercial. La compañía busca así adaptar el servicio a las particularidades de cada mercado.